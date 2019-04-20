YDÜ Uluslararası Disiplinlerarası Eğitim Yansımaları Konferansı'na (ICIER 2019) Ev Sahipliği Yaptı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde yapılan bilimsel çalışmaların yanı sıra, Türkiye, Nijerya ve Irak gibi farklı ülkelerden katılan akademisyenler tarafından farklı eğitim alanlarına yönelik çeşitli sözlü ve poster bildirileri sunuldu.

Konferansta, İspanya Salamanca Üniversitesi’nden Anna Perez Escoda’nın, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığından Bakan Danışmanı Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu’nun ve Gazi Üniversitesi’nden Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yel alanları ile ilgili güncel konuşmalar yaptı. Dr. Ana Perez Escoda, Avrupa sisteminde dijital vatandaş olma ve dijital çağda öğrenme ortamlarını paylaştı. Prof. Dr. Mustafa Yel ve Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu ise, eğitim alanında yansılamaların ve araştırmanın gerekliliğini vurguladılar.

Doç. Dr. Mustafa Kurt: “Konferanslar Üniversitelerde Bilim Üretme ve Paylaşmada Önemli Bir Yer Tutuyor…”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferansta açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, yeni nesil üniversite olarak yeni öğrenme ortamlarının öneminin her geçen gün arttığı ve yeni öğrenme şekillerinde öğretmenlerin gelişiminin önemini vurguladı. Doç. Dr. Kurt aynı zamanda, konferansların üniversitelerde bilim üretme ve paylaşmada önemli bir yer tuttuğunu da belirtti.

Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici: “ICIER 2020 Mart Ayı İçerisinde Yine Üniversitemizde Düzenlenecek…”

Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici de konuşmasında, ICIER konferansının amacı, önemi ve kapsamı konusunda bilgiler vererek, Atatürk Eğitim Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün Yakın Doğu Üniversitesi’ne eğitim alanında güzel bir konferanslar dizisi başlattıklarını dile getirdi.

Konferans ile ilgili düşüncelerini paylaşan Prof. Dr. Mirici, “İlkinin düzenlenmiş olmasına rağmen yüzden fazla sözlü ve poster bildiri yer aldı. Başarılı bir biçimde tamamlanmasından mutluluk duyuyoruz. ICIER 2019’ da sunulan tüm bildirilerin tamamı tam metin olarak basılacak ve hakem değerlendirmesinin ardından bazı bildiriler de başta Near East University Journal of Education (NEUJE) olmak üzere çeşitli bilimsel dergilerde makale olarak yayınlanacak” dedi.

Prof. Dr. Mirici, ICIER 2020’nin yine Mart ayı içerisinde üniversitemizde düzenleneceğini ve ikincisi düzenlenecek olan ICIER’in çok olumlu dönütler nedeniyle çok daha fazla ülkeden çok daha fazla sayıda katılımcı beklediklerini bildirdi.

Prof. Dr. Fahriye Altınay: “Ezberlerin Bittiği Yerde Düşünmenin Başladığı Günümüzde, Araştırma Temel Bir Araç Haline Geldi…”

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fahriye Altınay Aksal da, ezberlerin bittiği yerde düşünmenin başladığı günümüzde, araştırmanın temel bir araç haline geldiğini ifade etti.

Yükseköğretimde kalite yolunda uluslarasılaşma, araştırma, proje, eğitim, öğretim ve sosyal sorumluluk kapsamında, düzenlenen konferansların bilgi paylaşılması ile önem kazandığını belirten Prof. Dr. Altınay, 2000 yılında eğitim öğretim hizmetine başlamış Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün, bugüne kadar vermiş olduğu mezunlarla hem bilim hem hizmet üretmede öncülükler ve ilkler yarattığını vurguladı. Prof. Dr. Altınay, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kurulu adına, hazırlanan stratejik plan çerçevesinde kurulmuş olan eğitim dergisinin ilk adımlarının da ilk konferansla tanıtıldığını belirtti.

2020 Yılındaki Konferansa Davet Yaptılar…

Konferans Başkanları, Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici ve Prof. Dr. Fahriye Altınay, Atatürk Eğitim Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Enstitiüsü işbirliği ile yayın hayatına başlayan ve ilk sayısı yayınlanan Near East University Online Journal of Education (NEUJE) dergisinin de bir tanıtımı olması amacını taşıyan bu ilk ICIER konferansının akademik gelişime katkı konulmasında önemli bir rol oynadığını belirterek, ICIER 2020 de görüşmek üzere küresel bağlamda tüm eğitim camiasına davette bulundular.