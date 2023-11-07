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YDÜ'de gerçekleştirilen 3. Uluslararası Sinema Sempozyumu devam ediyor

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Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3. Uluslararası Sinema Sempozyumu devam ediyor
YDÜ'de gerçekleştirilen 3. Uluslararası Sinema Sempozyumu devam ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi ile Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü tarafından düzenlenen “3. Uluslararası Sinema Sempozyumu” başladı. Hafta boyunca Yakın Doğu Üniversitesi’nin resmi YouTube kanalı üzerinden online olarak da yayımlanacak olan sempozyumda 8 oturumda yaklaşık 40 bildiri sunulacak.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Sinema Sempozyumu; KKTC Cumhurbaşkanlığı, KKTC Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Kültür Dairesi, Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı, İletişim Araştırmaları Merkezi (İLAD) ve İKSAD paydaşlığının yanı sıra, dünyanın önde gelen üniversiteleri tarafından da destekleniyor.

Ana tema: Kültür – Kimlik – İdeoloji

Bu yılki ana teması “Kültür – Kimlik – İdeoloji” olarak belirlenen sempozyumda, bu kavramların sinema ekseninde bilimsel ve sanatsal tartışmaya açılması hedefleniyor. Sosyal bilimlerin tüm alanlarından araştırmacı, akademisyen, öğrenci ve sanatçıların katılımına açık olan sempozyumda, tartışmaya açılan konu başlıklarının sadece sinema ve sanat özelinde değil sinema ile bağı olan diğer disiplinler tarafından da tartışılmasının sağlaması amaçlanıyor.

3. Uluslararası Sinema Sempozyumu’nun ilk gününde; Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Fevzi Kasap, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Danışmanı ve Mükemmeliyet Merkezi Başkanı Prof. Dr. Evren Hıncal ile KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaim Ağaoğlu davetli konuşmacı olarak katıldı. Uluslararası Kısa Film ve Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın da düzenlendiği sempozyumda, Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın online sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Yakın Doğu Üniversitesi 3. Sinema Sempozyumu Film Festivali finalistleri belirlendi

Yakın Doğu Üniversitesi 3. Sinema Sempozyumu Film Festivali FilmFreeway sayfası üzerinden yapılan toplam 217 başvurudan, şartnameye uyan 166 film yarışmaya kabul edilerek ön jüriye teslim edildi. Başkanlığını Sinema Yazarı Hayri Çölaşan’ın yaptığı ve Akademisyen Azime Cantaş, Yönetmen Fehmi Öztürk, Akademisyen Göral Erinç Yılmaz, Akademisyen Mert Yusuf Özlük, Akademisyen Özgür İpek,  Akademisyen Serkan Fundalar, Yapımcı Süleyman Bedri Kalyoncuoğlu, Akademisyen Zeyde Yalıner Örek’den oluşan ön jüri yaptığı değerlendirme ile Animasyon, Belgesel, Deneysel, Kurmaca ve Öğrenci Kısa Film kategorilerinde toplam 16 filmi finalist olarak belirledi.

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