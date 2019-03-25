YDÜ'nün Dünya Şampiyonu Robotları Ön Elemeleri Geçerek Yine 2019 RoboCup Futbol Dünya Kupası’na Katılıyor

Dünyanın en prestijli robotik turnuvası olarak bilinen RoboCup 2018 Robotlararası Futbol Dünya Kupası’nda şampiyon olan Yakın Doğu Üniversitesi robotik futbol takımı NEUIslanders, içerisinde 24 takımın yer alacağı 2019 RoboCop Dünya Kupası’na ön elemeleri geçerek sekizinci kez katılıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 2018 yılı Haziran ayında Kanada’da düzenlenen Robotik Dünya Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan NEUIslanders takımı, 1-8 Temmuz 2019 tarihleri arasında Avustralya Sydney’de, dünyanın en iyi teknoloji ve mühendislik üniversitelerin takımlarının katılımıyla düzenlenecek yarışmada şampiyonluk ünvanını korumak için mücadele edecek.

Robotların Algoritmaları ve İletişim Sistemleri Geliştirildi… Hedef Dünya Şampiyonluğunu Korumak.

Takımın yeni üyelerinden Gökhan Bürge takım arkadaşlarından gelen robotlardaki sorunlara çözümler üreterek 2019 RoboCup’ta daha agresif taktik ile oynayacak olan NEUIslanders takımının mekanik yapılarını güçlendirerek hem geçmiş senelerde oluşan sorunlara hem de oluşabilecek yeni problemlere çözümler üreterek ara bir nesil robot yarattıklarını belirtti. Yenilenen ve geliştirilen yeni algoritmalarla robotların oyun sırasındaki % 40 pas isabetleri % 80’e çıkarıldı. Robotların iletişim sisteminde yapılan yenilikle, maç esnasında robotlarla iki kat daha fazla ve hızlı iletişim kurulması sağlandı. Bu sistemle robotların maç sırasında bir sonraki hareketlerini daha hızlı karar vermesini sağlanacak. Her yöne rahatça hareket edebilme özelliğine sahip olan robotlar, bu sayede zaman kaybetmeden karşı kaleye topu daha rahat götürebilecek. Agresif ve tam saha pres uygulayacak olan NeuIslanders, robotik ve yapay zekâ alanında dünyanın önemli bilimsel yarışmalarından biri olarak kabul edilen RoboCup 2019’da da şampiyonluğu elde etmek istiyor. Gökhan Bürge, takımın Dünya Şampiyonluğu ünvanını koruması için en iyi şekilde hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.

NEUIslanders Takımı’ndan Nurullah Akkaya ile Ersin Aytaç, RoboCup federasyonu tarafından görevlendirilen 6 kişilik teknik ve organizasyon kurulunda yer alıyor.

Haftanın İki günü Maçlar İzlenebiliyor…

RoboCup 2018 Robotlararası Futbol Dünya Kupası’nda Dünya Şampiyonluğu’nu elde eden NEUIslanders takımı, Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezinde bulunan Robotik Laboratuvarında Temmuz ayına kadar her Cuma saat 15:00-17:00 saatleri arasında halka ve öğrecilere açık antrenman maçları yapıyor.