  • BIST 108.869
  • Altın 271,535
  • Dolar 5,7701
  • Euro 6,3816
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Yemekten 2 saat sonra acıkıyorsanız dikkat

» »
Günümüzde hızla artan fast food tarzı beslenme, reaktif hipoglisemi adıyla bilinen bir çeşit şeker düşüklüğü durumuna yol açıyor.
Yemekten 2 saat sonra acıkıyorsanız dikkat

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Karakaş, “Özellikle yemeklerden 2 saat sonra ortaya çıkan yeniden acıkma hissi, tireme, fenalık geçirme gibi durumlar şeker düşüklüğünün habercisi olabilir” dedi.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Karakaş, hipogliseminin kan şekeri düzeyinin sorun oluşturacak kadar düşmesi olduğunu söyledi. Bu durumun daha çok insülin kullanan diyabet hastalarında görüldüğünü kaydetti.

 

İnsülin başta olmak üzere diyabet ilaçlarının hatalı kullanımının da hipoglisemiye neden olduğunu dile getiren Dr. Karakaş şunları kaydetti: “Hipoglisemi uzun süre aç kalma, öğün atlama, çeşitli ilaçlar, düzensiz yemek yeme alışkanlığı, aşırı yorgunluk, kalp, karaciğer ve böbrek yetmezlikleri, alkol zehirlenmesi, aşırı miktarda insülin üretimine sebep olan pankreas tümörleri gibi pek çok sebebe bağlı olarak oluşur. Ancak acil servislere başvuran hipoglisemi vakalarının yüzde 80 kadarının diyabet hastalığı kaynaklı olduğu bildirilmiştir.”

 

Komaya bile girebilirsiniz

 

Ailesinde şeker hastalığı olanlar, kilolu kişiler, karbonhidrat grubu besinleri ağırlıklı tüketen kişilerde sık görülebilen bir durum olan reaktif hipogliseminin, şeker hastalığının da habercisi olabildiğini dile getiren Uzm. Dr. Esra Karakaş, “Bu nedenle sık sık şeker düşüklüğü atağı yaşıyorsanız, giderek kilo almaya başladıysanız, hormon testleri ve kan insülin seviyesinin değerlendirmesi önemlidir.

 

Hipoglisemi şiddetli seyrettiğinde bilinç kaybı, beyin hasarı ve koma oluşabilir. Tekrar eden hipoglisemiler tehlikelidir ve mutlaka kontrol altında tutulmalıdır.

 

Özellikle yemeklerden 2-3 saat sonra ortaya çıkan yeniden acıkma hissi, susama, soğuk terleme, çarpıntı, titreme gibi şikâyetler şeker düşüklüğünün belirtileri olabilir” diye konuştu

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tüm kanserlerin yüzde 20'sini sindirim sistemi kanserleri oluşturuyor06 Aralık 2019 Cuma 22:00
  • Safra kesesinden 3 bin 765 taş çıktı06 Aralık 2019 Cuma 19:34
  • Bacak Damar Tıkanıklıklarında Öncelik İlaç Tedavisinde05 Aralık 2019 Perşembe 12:47
  • Kıl dönmesi sadece erkeklerde görülmüyor, ihmal etmeyin05 Aralık 2019 Perşembe 12:45
  • Bir çiftin zehirlenmesinin ardından uzmanından "Konserve kapaklarına dikkat" uyarısı04 Aralık 2019 Çarşamba 21:36
  • Milyonda bir görülen bakteriden zehirlendiler; 1 gramı 1 milyon insanı öldürebilecek kadar güçlü04 Aralık 2019 Çarşamba 21:35
  • Küba'da sosyalizmin başarısı: Tümörü engelleyen kanser aşısı ücretsiz olarak kullanımda!02 Aralık 2019 Pazartesi 14:04
  • Sağlık Bakanlığı, KKTC’de bu yıl içerisindeki 13 yeni vaka ile toplam 75 kişinin HIV virüsü taşıdığını açıkladı02 Aralık 2019 Pazartesi 11:09
  • Bilim insanları prostat kanserine neden olan gıdaları açıkladı01 Aralık 2019 Pazar 22:33
  • Kanser neden ortaya çıkar? Bilim insanları nedeni buldu30 Kasım 2019 Cumartesi 17:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti