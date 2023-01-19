Yeni Zelanda’nın başbakanı Jacinda Ardern istifa ediyor: Enerjim kalmadı

Yeni Zelanda’nın başarılı başbakanı Jacinda Ardern görevini bırakma kararı aldığını duyurdu.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan 42 yaşındaki siyasetçi, bu yıl Ekim ayında yapılacak seçimlere de katılmayacağını söyledi. Yeniden seçilmek için yarışa girecek enerjisi olmadığını söyleyen Ardern, 7 Şubat’ta istifa edeceğini ve İşçi Partisi’nden yeni bir başbakanın görevi üstleneceğini duyurdu.

Ardern, “Bu kararı tamamen kendim aldım. Bir ülkeyi yönetmek dünyanın en ayrıcalıklı işiydi fakat çok da zorluydu. Eğer enerjiniz tam değilse yapamazsınız ve yapmamalısınız. Ayrıca beklenmedik ve planda olmayan zorluklara karşı da daha fazla enerjiniz olmalı. Bu işi hakkıyla yapmak için artık depom dolu değil” ifadesini kullandı.

KRİZ ZAMANLARINI YÖNETMİŞTİ

Corona virüsü salgını sırasında ülkeyi yöneten Ardern, 2019’da 51 kişinin öldüğü Christchurch’teki cami saldırısında da yaptığı açıklama ve duruşuyla takdir toplamıştı.

O saldırının ardından silah yasası reformunu yapan ve başörtüsüyle Müslüman topluluğa destek mesajı veren Ardern’in yerine kimin geleceği şu an bilinmiyor.