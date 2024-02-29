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Yeniboğaziçi, Alsancak ve İskele'de uyuşturucu: 3 tutuklu

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Yeniboğaziçi, Alsancak ve İskele'de yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.
Yeniboğaziçi, Alsancak ve İskele'de uyuşturucu: 3 tutuklu

Polisin uyuşturucu olaylarıyla ilgili açıklaması şöyle:

 28.02.2024 tarihinde, saat 14:30 sıralarında Yeniboğaziçi’nde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından İ.D.(E-36)’nin üzerinde yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 17 adet kağıt parçası tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Üzerinde uyuşturucu bulundu

28.02.2024 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Alsancak’ta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, N.D.E.(E-25)’nin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Akabinde, N.D.E.’nin Alsancak’ta kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde daha tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Trafikten men edilen araçta yolcu olarak bulunan şahısta uyuşturucu çıktı!

28.02.2024 tarihinde, 18:00 sıralarında, İskele-Boğaz Anayolu üzerinde Polis Ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, trafik suçundan dolayı trafikten men edilen bir araçta yolcu olarak bulunan C.L.E.(K-34)’nin üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 0.1 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet cam pipo tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

 

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