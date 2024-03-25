Yeniboğaziçi Camisi'nde Geceleyin Hırsızlık ve Kasti Hasar: 600 TL Çalındı, Zanlı Tutuklandı

Yeniboğaziçi ilçesinde bulunan bir cami, 20 ve 24 Mart 2024 tarihlerinde yaşanan üzücü bir olayla sarsıldı. Geceleyin meydana gelen olayda, caminin giriş kapısı kasten açılarak içeriye girildi. Hırsızlık amacı güden kişi veya kişiler, içeride bulunan değerli eşyaları ve yardım parası kutusunu hedef aldılar.

Camiye giriş yapıldıktan sonra, yardım parası kutusunun kilidi kırılarak içerisinde bulunan 600 TL nakit para çalındı. Ayrıca, camiye ait anahtarlar da bu olay sırasında çalındı veya kullanılamaz hale getirildi. Hırsızlık ve hasar olayının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Polisin yürüttüğü ileri soruşturma sonucunda, olayla ilgili şüpheli olarak M.M. (23 yaşında) isimli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı ve tutuklandı. Ancak, soruşturma hala devam etmekte olup, olayın tüm detayları ve diğer potansiyel şüphelilerin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.