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Yer yer sağanak yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi’nin 23 – 29 Mart tarihlerine yönelik hava tahmini raporunda, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli, periyodun son günleri ise yüksek basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının bekle
Yer yer sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 23 – 29 Mart tarihlerine yönelik hava tahmini raporunda, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli, periyodun son günleri ise yüksek basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiği kaydedildi.

Havanın bugün parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün, yarın ve cuma günleri ise parçalı zamanla az bulutlu, az bulutlu zamanla parçalı bulutlu ve az bulutlu geçecek.

En yüksek sıcaklığın 19-22 derece, periyodun son günleri ise 23-26 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Genellikle kuzey ve doğudan orta kuvvette esecek rüzgarın, yağış beklenen bugün güney ve batı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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