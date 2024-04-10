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Yer yer yağmur bekleniyor

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Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan bugün hava parçalı bulutlu yer yer yağmurlu olacak. Sıcaklık 24-27 derece dolaylarında seyredecek. Bayramın ikinci gününde ise yer yer hafif sağanak bekleniyor.
Yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, 10-15 Nisan tarihlerini kapsayan hava raporunu paylaştı.

Dairenin son tahminlerine göre bölge, 15 Nisan Pazartesi'ye kadar alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, perşembe az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu, diğer günler az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 24-27 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek.

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