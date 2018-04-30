Yerel seçim için 24 Haziran’a Meclis’ten onay

Komite gündemine ivedilikle alınan karar tasarısının görüşülmesi için oturumuna ara veren Meclis Genel Kurulu, toplantısını sürdürüyor.

Aranın ardından toplanan Genel Kurul’da belediye başkanlığı, belediye meclisi, muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimleri için oy verme gününün saptanmasına ilişkin karar tasarısının görüşülmesine başlandı.

ÇAVUŞOĞLU: “REFORM ESİNTİSİ HALEN GÖRÜLMÜYOR”

İlk konuşmayı UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu yaptı.

24 Haziran’da yerel seçimin yapılması gerektiğini, bunun Anayasal bir zorunluluk olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Yenierenköy Belediyesi bahanesiyle 60 gün olan seçim yasaklarının 40 güne indirilmesinin olumlu olduğunu fakat hükümette reform esintisinin halen görülmediğini kaydetti.

Şu ana kadar hükümetin bir şey yaptığını görmediklerini söyleyen Çavuşoğlu, devletin halkı ileriye götürecek bir açılım yapacak bir uğraşı olmadığını savundu. Yerel yönetimlerde bir örnek alınacak olması halinde Erenköy’ün sorunlarının çözümü için bir adım atılmadığını belirten Çavuşoğlu, “Ötelemeler bu ülkeyi ileriye götürmez” dedi.

İki yasa tasarısının oy birliğiyle geçtiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, halkın iyiliği ve refahına olan her noktada kendilerinin muhalefet olarak her konuya destek olacaklarının da göstergesi olduğunu kaydetti.

TOPAL SEÇİMİN ERTELENMESİNİ ÖNERDİ

HP Milletvekili, Hasan Topal, seçimlerin yapılmamasının daha iyi olacağını dile getirerek, “Gelin hep beraber olalım bu seçimi erteleyelim reform yapalım ve seçimi daha sonra yapalım” dedi.

Topal, uzlaşı yapılarak seçimlerin ertelenmesini önerdi.

DERYA: “DAHA AZ DEMAGOJİ DAHA ÇOK İŞ”

CTP Milletvekili Doğuş Derya ise Meclis kürsüsünden demagoji yapılmaması gerektiğini dile getirerek, batan belediyelerin bugün ne zaman ve hangi dönem battığının açıklanması halinde burada bazı vekillerin oturamayacağını kaydetti.

Mesuliyet alınması halinde hep beraber alınması ve belediyelerin de hep beraber kurtulmasının sağlanması gerektiğini dile getiren Derya, “burada gösterilen iştahın” komitelerde de gösterilmesini isteyerek, “Daha az demagoji daha çok iş” dedi.

ÇAVUŞOĞLU

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu tekrar söz alarak, hükümetin temsilcilerinin, halkın temsilcilerinin konuşmalarına tahammül etmediğini söyledi.

Yerel seçimlerle ilgili söylenenin aşikâr olduğunu, tüm hükümetler döneminde sıkıntılar olduğunu ifade ettiklerini fakat bunların hiç duyulmadığını dile getiren Çavuşoğlu, bir adet icraatı olmayan bir hükümetin savunuculuğunun yapılmasını da “selamladığını” ifade etti.

Seçim sonuçlarının ortada olduğunu, halkın kabul etmediği bir kadro ile hükümet etmeye çalışıldığını savunan Çavuşoğlu, halkın gerçekleri izleyeceğini söyleyerek, “Tüm yalanlarınızı herkes görsün” dedi.

Geçmişte çalışılmadığına dair söylemlerin asla kabul edilemeyeceğini dile getiren Çavuşoğlu, geçmiş dönemde yapılan çalışmaları anlattı.

Nazım Çavuşoğlu, HP Milletvekili Hasan Topal’ın seçimin ertelenmesi çağrısına konusunda ise bunun anayasal bir değişikliğe gerek duyulmasından dolayı mümkün olamayacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından 24 Haziran 2018 Pazar gününün belediye başkanlığı belediye meclisi muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimleri için oy verme günü olarak saptanmasına ilişkin karar tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra güncel konuşmalara geçildi.