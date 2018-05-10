Yerel seçime doğru...
Lefkoşa'da kim önde? Taner Ulutaş değerlendirdi...
24 Haziran tarihinde yapılacak yerel seçimlere doğru adaylar da netleşmeye başladı. Hükümet ortağı DP'nin Gencay Eroğlu'nu aday göstermesi ile birlikte Lefkoşa'da dengeler değişti mi?
Hasan Sertoğlu UBP'lilerin tamamının oyunu alabilecek mi? Mehmet Harmancı dört yıllık hizmet döneminden sonra tekrar seçilebilecek mi? CTP aday çıkaracak mı?
Lefkoşa'da kim önde? Taner Ulutaş değerlendirdi...
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