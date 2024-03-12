  • BIST 9070.7
  • Altın 2227.931
  • Dolar 32.0496
  • Euro 34.9994
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKASibel Tatar, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserini izledi

Yetkisiz dövme sildi iddiası... Cihazın tıbbi cihaz olup olmadığı araştırılacak!

» »
Lefkoşa’da yetkisi olmadığı halde lazer cihazı kullanıp dövme sildirirken bir müşterinin bileğini yaktığı gerekçesiyle tutuklanan A.G yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Yetkisiz dövme sildi iddiası... Cihazın tıbbi cihaz olup olmadığı araştırılacak!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Sıla Topbaş olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı A.G'nin 2023 yılı Kasım ayı ve 04 Mart 2024 tarihinde Lefkoşa’da Feride Hikmet Sokak Üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini yaptığı iş yerinde, müşteri olarak gelen G.A’nın sağ el bileği üzerinde bulunan dövmeyi silmek için tabip olmadığı ve yetkisi olmadığı halde hekim gibi Q-Switch marka laser cihazı ile işlem yaptığını ve tabipler birliği yasasına aykırı harekette bulunduğunu söyledi. Polis akabinde yapılan işlem sonucunda adı edilenin sağ el bileği üzerinde 2. Derecede yanık oluşmasına ve vücut bütünlüğünün bozulmasına sebep olup vahim zarara uğratarak sorumlu olduğu bir makineden gelmesi muhtemel bir tehlikeye karşı gereken önleyici tedbirleri almayı ihmal ederek ihmalkâr eylemde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, soruşturma kapsamında Tabipler Birliğinden görüş alındığını ve söz konusu cihazı kullanma yetkisinin tabip olanlara verildiğini belirtti.

Polis memuru, ayrıca birlikten alınan bilgide söz konusu cihazların ülkeye girebilmesi için kendilerinden onay alındığını ancak söz konusu cihazın yapılan kontrolünde kaydının bulunmadığını bu konunun da araştırılacağını mahkeme aktardı.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde müştekinin doktor kontrolünden geçirildiğini ve ikinci derece yanık olduğun dair sözlü beyan temin ettiklerini ancak raporun henüz hazırlanmadığını söyledi.

Polis, zanlının sözlü beyanında cihazı kullanmak için kısa bir eğitim aldığını ve sertifikasının olduğunu söylediğini, bu konunun da araştırılacağını açıkladı. Polis, bu kapsamda zanlıya eğitim veren şahsın ifadesinin alınacağını belirtti.

Polis, zanlının cihazı Moddo isimli kozmetik firmasından aldığını söylemesi üzerine konu iş yerinden araştırma yapıldığını belirtti.

Polis, firma yetkililerinin konu cihazı talep üzerine yurt dışından getirildiğini, CE sertifikasının alınıp Sağlık Bakanlığına götürüldüğünü, konu cihazın tıbbi kapsam dışı olduğuna dair mühür vurulduğunu, o belge ile de gümrükten geçirildiğini ve 2022 Mart ayında da zanlıya satıldığını söylediklerini aktardı. 

Polis, Moddo isimli iş yeri yetkililerinin beyanı üzerine konu evrakları incelemek üzere emare alacaklarını açıkladı. 

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, cihazın tıbbi cihaz olup olmadığının araştırılacağını, alınması gereken ifadeler ve araştırılması gereken hususlar olduğunu belirterek, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstatistik Kurumuyla ilgili Meclis komitesi Başkan Demir'i dinledi12 Mart 2024 Salı 13:23
  • KSTU soruşturması zanlıları teminatla serbest bırakıldı12 Mart 2024 Salı 13:08
  • Bir ölü, 19 yaralı... Bir haftada 86 trafik kazası12 Mart 2024 Salı 12:57
  • Girne ve Lefkoşa'da Trafik Kazaları: Alkol Tesiri ve Dikkatsizlik Faciası12 Mart 2024 Salı 12:42
  • Lefkoşa ve Girne'de Ayrı Operasyonlar: Uyuşturucu Bulunan 5 Kişi Tutuklandı12 Mart 2024 Salı 12:28
  • KKTC'de İkamet İzinsiz Yaşayan 3 Kişi Tutuklandı: Yasal İşlem Başlatıldı12 Mart 2024 Salı 12:14
  • KKTC'ye Giriş Yapan Şahsın Aracında Televizyon Bulundu12 Mart 2024 Salı 11:59
  • Çayönü'nde Darp Skandalı: H.Y., D.K.'yi Ciddi Şekilde Yaraladı, Tutuklandı12 Mart 2024 Salı 11:49
  • Karaoğlanoğlu'ndan acı haber... 23 yaşındaki genç...12 Mart 2024 Salı 11:30
  • 34 yaşında hayatını kaybetti12 Mart 2024 Salı 11:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti