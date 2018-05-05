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YKP: "Cümbez'in altında buluşuyoruz"

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YKP Mağusa İlçe Örgütü’nden yapılan açıklamada, Gökçe’nin sembol olarak kullandığı cümbez ağacına atıfta bulunarak, “Cümbezin altında buluşuyoruz” denildi.
YKP: "Cümbez'in altında buluşuyoruz"

YKP, yerel seçimlerde Gazimağusa’da bağımsız aday Ulaş Gökçe’yi destekleyecek. YKP Mağusa İlçe Örgütü’nden yapılan açıklamada, Gökçe’nin sembol olarak kullandığı cümbez ağacına atıfta bulunarak, “Cümbezin altında buluşuyoruz” denildi.

YKP Mağusa İlçe Örgütü yazılı açıklamasında, “Parti Meclisinin değerlendirmesine katıldıklarını, Kıbrıs sorununun federal çerçevede çözümünü talep edenlerin, ekolojist, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve özgürlüğünü destekleyenlerin, anti-militaristlerlerin ve emekten yana olanların, toplumsal muhalefeti etkin kılması için siyasal ortamın zorunlu kıldığı geniş çaplı ortak mücadele zeminlerinde bir araya gelmesine ihtiyaç olduğuna” vurgu yaparak, “diğer toplumsal muhalefet bileşenleri ile Mağusa’da cümbezin altında buluşmaya karar verdiklerini” açıkladı.

TAK muhabirine açıklama yapan YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı da, Mağusa’da Ulaş Gökçe’yi destekleyeceklerini kaydetti.

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