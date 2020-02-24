YKP'den TKPYG'ye ziyaret

Yeni Kıbrıs Partisi'nden (YKP) bir heyet, Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler’i ziyaret etti.

TKP Yeni Güçler’den yapılan yazılı açıklamaya göre, YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından sıkıntılı bir süreç yaşanacağını düşündüklerini dile getirerek, seçim konusunda fikir alışverişinde bulunmak istediklerini söyledi.

Kanatlı, “Crans Montana ve Berlin Zirvesi'nin ardından Guterres Belgesi çerçevesinde ortak bir şeyler geliştirebileceğimizi inanıyoruz. Bu çerçevede siyasi partilerden görüş alıp, bir sonraki aşamaya hazırlanmak istiyoruz” dedi.

ÇAKICI



TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da konuşmasına, kendilerinin TKP Yeni Güçler olarak, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı, tek vatandaşlığı, tek egemenliği olan federal bir anlaşmadan yana olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçim atmosferinin yaşandığı bu dönemin, çatışma odaklı bir kampanyaya dönüştüğünü kaydeden Çakıcı, şöyle devam etti:

"Özellikle Sayın Mustafa Akıncı'ya yönelik bir karalama kampanyası olduğunu görüyoruz. Biz, Sayın Akıncı'nın adaylığını açıklaması sonrasında TKP Yeni Güçler Parti Meclisi kendisini destekleyeceğimiz yönünde karar alarak, kamuoyuyla paylaştık. Barış ve çözüm yanlısı siyasi duruşu ve sosyal demokrasiye olan inancı nedeniyle Sayın Akıncı'yı destekliyoruz. Türkiye'deki çeşitli partilerden yöneticilerin de Sayın Akıncı'yı seçim kaybettirmek için hedef almasını doğru bulmuyoruz. Bu süreçte yalnız olmadığını defalarca tekrar ettik. Biz nasıl, Türkiye halkının kararlarına saygı duyuyorsak, herkesin de Kıbrıs Türk toplumunun kararlarına da saygı duyması gerektiğine inanıyoruz. Bu iradeyi gerçek anlamda koruyan, Kıbrıs Türk halkının kimliğini, kültürünü koruyarak devamı için mücadele eden Sayın Akıncı'nın seçimi kazanacağını umut ediyoruz. Aksi durumda bizi istemediğimiz sonuçlara götürebileceğimizi görüyoruz. Diğer federal çözüm yanlısı partilerle de dayanışma ve işbirliği içerisinde olmamız gerektiği kanaatindeyiz”

Çakıcı, dörtlü koalisyon hükümeti içerisinde sol partilerin olmasına rağmen hiç bir icraatın yapılamadığını belirterek eleştirilerde bulundu.