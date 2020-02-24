  • BIST 114.728
  • Altın 330,193
  • Dolar 6,1341
  • Euro 6,6596
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAGürkut, koronavirüsten korunma önlemlerini yineledi

YKP'den TKPYG'ye ziyaret

» »
Yeni Kıbrıs Partisi'nden (YKP) bir heyet, Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler’i ziyaret etti.  
YKP'den TKPYG'ye ziyaret

Yeni Kıbrıs Partisi'nden (YKP) bir heyet, Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler’i ziyaret etti.  

TKP Yeni Güçler’den yapılan yazılı açıklamaya göre, YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından sıkıntılı bir süreç yaşanacağını düşündüklerini dile getirerek, seçim konusunda fikir alışverişinde bulunmak istediklerini söyledi.

Kanatlı, “Crans Montana ve Berlin Zirvesi'nin ardından Guterres Belgesi çerçevesinde ortak bir şeyler geliştirebileceğimizi inanıyoruz. Bu çerçevede siyasi partilerden görüş alıp, bir sonraki aşamaya hazırlanmak istiyoruz” dedi. 

ÇAKICI
 
TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da konuşmasına, kendilerinin TKP Yeni Güçler olarak, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı, tek vatandaşlığı, tek egemenliği olan federal bir anlaşmadan yana olduklarını belirtti. 

Cumhurbaşkanlığı seçim atmosferinin yaşandığı bu dönemin, çatışma odaklı bir kampanyaya dönüştüğünü kaydeden Çakıcı, şöyle devam etti:

"Özellikle Sayın Mustafa Akıncı'ya yönelik bir karalama kampanyası olduğunu görüyoruz. Biz, Sayın Akıncı'nın adaylığını açıklaması sonrasında TKP Yeni Güçler Parti Meclisi kendisini destekleyeceğimiz yönünde karar alarak, kamuoyuyla paylaştık. Barış ve çözüm yanlısı siyasi duruşu ve sosyal demokrasiye olan inancı nedeniyle Sayın Akıncı'yı destekliyoruz. Türkiye'deki çeşitli partilerden yöneticilerin de Sayın Akıncı'yı seçim kaybettirmek için hedef almasını doğru bulmuyoruz. Bu süreçte yalnız olmadığını defalarca tekrar ettik. Biz nasıl, Türkiye halkının kararlarına saygı duyuyorsak, herkesin de Kıbrıs Türk toplumunun kararlarına da saygı duyması gerektiğine inanıyoruz. Bu iradeyi gerçek anlamda koruyan, Kıbrıs Türk halkının kimliğini, kültürünü koruyarak devamı için mücadele eden Sayın Akıncı'nın seçimi kazanacağını umut ediyoruz. Aksi durumda bizi istemediğimiz sonuçlara götürebileceğimizi görüyoruz.  Diğer federal çözüm yanlısı partilerle de dayanışma ve işbirliği içerisinde olmamız gerektiği kanaatindeyiz”

Çakıcı, dörtlü koalisyon hükümeti içerisinde sol partilerin olmasına rağmen hiç bir icraatın yapılamadığını belirterek eleştirilerde bulundu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sigortalardan İşveren ve bağımsız çalışanlara önemli duyuru24 Şubat 2020 Pazartesi 15:48
  • Meclis'te bugün ne konuşuldu?24 Şubat 2020 Pazartesi 15:30
  • Taçoy: "Kapalı Maraş, bir Dubai, bir Monta Carlo, bir Monaco olacak...”24 Şubat 2020 Pazartesi 15:25
  • Angolemli: "Koronavirüs için önlem alınmazsa çok zor duruma düşebiliriz”24 Şubat 2020 Pazartesi 13:42
  • Taçoy: Doğu Akdeniz’de atılacak adımlar, Türkiyesiz başarı elde edemez24 Şubat 2020 Pazartesi 13:28
  • Bafra-Çayırova anayolundaki kazada iki kişi yaralandı24 Şubat 2020 Pazartesi 13:20
  • En Fazla Yağış Dörtyol’da Kaydedildi24 Şubat 2020 Pazartesi 12:50
  • Kanser hastalarına yardım derneği, pet scan sorununa çözüm bekliyor...dernek meclis önüne giderek Başbakan Tatar’dan destek istedi24 Şubat 2020 Pazartesi 12:46
  • Muhaceret Dairesi Randevu Sistemine Geçiyor24 Şubat 2020 Pazartesi 12:39
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı24 Şubat 2020 Pazartesi 12:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti