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YÖDAK Başkanı Büke: Hakkımdaki suçlamalar iftira

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YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, YÖDAK üyelerinin kaleme aldığı yazıda ve/veya basında şahsına yöneltilen tüm suçlamaların abesle iştigal, iftira, yanlış ve/veya yanıltıcı olduğunu söyledi.
YÖDAK Başkanı Büke: Hakkımdaki suçlamalar iftira

YÖDAK Başkanı Büke’nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“İki gündür basında yer alan haberler nedeni ile aşağıdaki açıklamayı yapmam zorunlu olmuştur:

YÖDAK Başkanı olarak toplantılarda ses kaydı alınması ve not tutucu personel bulundurulması önerilerimi kurul kararı ile reddeden YÖDAK üyelerinin istifamı talep ettikleri yazıda ve/veya basında vb. yer alan şahsıma yöneltilen tüm suçlamalar abesle iştigal, mesnetsiz, iftira, yanlış ve/veya yanıltıcıdır ve maalesef kuruma zarar vermektedir. 

Konuyla ve tek yanlı yapılan haberlerle ilgili her türlü hukuki hakkımı saklı tuttuğumu bildirir, toplantılarında ses kaydı ve not tutucu personel bulunmasını istemeyen üyelerin tüm suçlamalarını reddederim. 

YÖDAK’a zarar verecek, krizler ve depremler yaratacak bu tür tavır ve davranışlarından üyeleri vazgeçmeye davet ederim.”

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