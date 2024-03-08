YÖDAK'tan izinsiz üniversite açtılar 4 kişi tutuklandı

2023 yılı ile 07.03.2024 tarihleri arasında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitenin Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulun’dan (YÖDAK) izinsiz olarak açılıp çalıştırıldığı tespit edildi.
Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen B.K.(K-44), N.E.(K-53), U.S.(E-39) ve M.İ.B. (E-45) tespit edilerek tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
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