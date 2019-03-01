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YouTube pedofili skandalına karşı on milyonlarca videoyu yoruma kapattı

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Popüler video sitesi YouTube, ‘pedofili kişileri cezbedebilir' gerekçesiyle, çocukların ağırlıkta olduğu on milyonlarca videonun yorum kısmını hizmet dışı bıraktı.
YouTube pedofili skandalına karşı on milyonlarca videoyu yoruma kapattı

YouTube tarafından yapılan açıklamada, "Pedofili davranışlara konu olabilecek on milyonlarca videoyu yoruma kapattık" denildi.

Firma, bundan sonraki birkaç ayda da riskli görülen benzer içerikleri tespit etmeye çalışacaklarını belirtti.

 

PEK ÇOK FİRMA İLANLARINI GERİ ÇEKTİ

YouTube, ABD'li vlogger Matt Watson'ın ‘bir açık keşfettiğine' dair uyarısı üzerine harekete geçti. Bunu bir videoyla da açıklayan Watson bazı videolara tıklandığında, kullanıcıya çocukların bulunduğu videoların önerildiğini, bunların da pedofili kişilerce yapılmasının muhtemel provokatif yorumlarla dolu olduğunu gösterdi. Watson, bu kişilerin bazı yorumlarda çocuk pornosu içeren gerçek bağlantılar da paylaştığını belirtti.

Watson, YouTube'un öneri algoritmasında bir hata olabileceğini savunsa da olayın kamuoyuna yansıması sonrası Disney, Nestle, McDonald's gibi pek çok büyük firma şirket bu tarz videolarda bulunan reklamlarını kaldırma kararı aldı.

 

Geçtiğimiz günlerde ABD'de TikTok adlı video paylaşım uygulaması çocukların bilgilerini yasa dışı şekilde kullandığı gerekçesiyle 5.7 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı. Söz konusu ceza bu alanda verilen en büyük ceza olarak kayda geçmişti.

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