  • BIST 4.501,73
  • Altın 1262.135
  • Dolar 19.8076
  • Euro 21.4435
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAChatGPT’nin patronu yapay zekâ konusunda uyardı: “Endişeliyiz”

YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı

»
Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 

YSK'nın kesin sonuçlarına göre Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini, Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'ini, Oğan yüzde 5,17'sini, İnce yüzde 0,43'ünü aldı. 

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'ne katılma oranı yüzde 87,04 oldu, 1 milyon 37 bin 104 oy geçersiz sayıldı. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Kılıçdaroğlu’nun sert ifadelerini böyle gördü18 Mayıs 2023 Perşembe 18:11
  • Naci Görür, İstanbul için tarih verdi...18 Mayıs 2023 Perşembe 16:41
  • Kılıçdaroğlu yarın Sinan Oğan ile görüşecek18 Mayıs 2023 Perşembe 16:22
  • Kılıçdaroğlu: Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim18 Mayıs 2023 Perşembe 15:18
  • Kılıçdaroğlu’ndan Hizbullah ve mülteci vurgulu video ve gençlere çağrı18 Mayıs 2023 Perşembe 10:01
  • Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu’nu desteklemeye yakın; Göç Bakanlığı teklifi götürüldü18 Mayıs 2023 Perşembe 09:37
  • Kemal Kılıçdaroğlu: Kadınlara eşya gibi bakanlara, çakma bir dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız17 Mayıs 2023 Çarşamba 16:20
  • TÜİK: Yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranı tek haneye geriledi, atıl işgücü oranı yükseldi17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:58
  • Seçim analizi… Üst düzey Türk yetkili konuştu: Erdoğan’dan neredeyse nefret ediyorlar17 Mayıs 2023 Çarşamba 13:32
  • Erdoğan: Biz kazanınca bu ülkede kimse kaybetmeyecek17 Mayıs 2023 Çarşamba 11:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti