YSK: Sandıkların yüzde 93’ü açıldı: Ersin Tatar yüzde 32.49 Mustafa Akıncı yüzde 29.69

KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 738 sandıktan 690’ı, yani sandıkların yüzde 932ü açıldı. Sonuçları duyurulmayan sadece 48 sandık kaldı.
YSK’nın seçimleri duyurduğu internet sitesindeki verilere göre, adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:
Ersin Tatar: %32.49 - 33757
Tufan Erhürman: %21.58 - 22422
Erhan Arıklı: %5.37 - 5575
Fuat Çiner: %0.30 - 309
Arif Salih Kırdağ: %0.25 - 264
Ahmet Boran: %0.07 - 73
Mustafa Ulaş: %0.06 - 65
Alpan Uz: %0.14 - 145
Kudret Özersay: %5.73 - 5951
Mustafa Akıncı: %29.69 - 30847
Serdar Denktaş: %4.28 - 4448
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