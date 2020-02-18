Yüksekten düşen 23 yaşındaki Muritala, ağır yaralandı

Bugün saat 07:30 sıralarında, Gazimağusa’da Kaliland Bölgesinde, İrfanoğlu Apartmanının, muhtemelen 18 numaralı dairenin balkonundan, 17 numaralı dairenin balkonuna geçmeye çalışan Nijerya uyruklu Sheriff Oladımeji MURITALA (E-23), dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 12.5 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralanmıştır.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre söz konusu şahıs kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
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