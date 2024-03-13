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Yunanistan adalarına kapıda vize uygulaması başlıyor

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'ten beklenen vize açıklaması geldi. Gerapetritis, Ege'deki 5 adada Türklere "kapıda vize" programının 30 Mart'ta başlayacağını umduğunu açıkladı.
Yunanistan adalarına kapıda vize uygulaması başlıyor

Türk turistlere yönelik Yunan adalarında hızlı vize uygulamasında yaşanan gecikme Atina'da tartışmalara yol açmıştı. 10 ada için  verileceği söylenen vizenin ilk etapta 5 ada için verileceği açıklandı. Yorgo Gerapetritis, "kapıda vize" uygulamasını 30 Mart'ta başlayacağını umduğunu söyledi.

"TAM UYGULAMA İÇİN İYİMSERİZ"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis Parlamentoda bir soru önergesini cevaplandırırken "Önemli bir çalışma yapılıyor. Herhangi bir gecikme söz konusu değil" diyerek Beş adayı kapsayan ilk aşamanın 30 Mart'ta başlayacağı ve yakın gelecekte tam uygulamaya geçileceği konusunda iyimser olduklarını söyledi.

Daha önce 1 Şubat'ta başlayacağı belirtilen kapıda vize daha sonra ertlenmiş ve 1 Mart olarak açıklanmıştı. Yunan bakan gecikmenin projenin karmaşık yapısından kaynaklandığını belirtti.  

İlk aşamada 5 ada olarak açıklanan kapıda vizenin hangi 5 ada için geçerli olacağı henüz açıklanmadı. 

VİZESİZ YUNAN ADALARI

Yunanistan’ın Göçten Sorumlu Bakanı Dimitris Kairides’in daha önce yaptığı açıklamaya göre, Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği adalar şöyle:

1.Sakız Adası
2.Midilli Adası
3.Rodos Adası
4.Samos Adası
5.Kos Adası
6.Meis Adası
7.Patmos Adası
8.Leros Adası
9.Kalimnos Adası

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