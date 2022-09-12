  • BIST 3.521,38
  • Altın 1008.181
  • Dolar 18.2333
  • Euro 18.4666
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile diyaloğa açık olduğunu belirtti

» »
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile diyaloğa her zaman açık olduğunu ifade etti.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile diyaloğa açık olduğunu belirtti

Miçotakis, her yıl geleneksel olarak Başbakan’ın bir önceki yılın değerlendirmesini yapıp bir sonraki yıl için ekonomi planını açıkladığı Uluslararası Selanik Fuarı kapsamında düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Türkiye’nin, seçim sürecine girdiği için Yunanistan ile gerginliği tırmandırdığını ve Yunanistan’ı saldırgan göstermeye çalıştığını ileri süren Miçotakis, “Yurt dışında Yunan adalarının Türkiye için bir tehlike teşkil ettiğine inanan kimse yok, özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) Yunan adalarının egemenliğini sorguladığında, aksine Türkiye’nin adalarımızı tehdit ettiğine inanan çok sayıda kişi oluyor.” diye konuştu.

-“Erdoğan ile görüşmeye her zaman açığım”

Miçotakis, Yunanistan’ın kurduğu ittifaklara bağlı kalmaya ve silahlı kuvvetlerini güçlendirmeye devam edeceğini belirterek, “Aynı zamanda Türkiye ile iletişim kanallarının da her zaman açık olmasını isteyeceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diyalog kapısını kapatanın kendisi olmadığını savunan Miçotakis, “Erdoğan ile görüşmeye her zaman açığım ve yine bir görüşme fırsatımız olacağına inanıyorum.” diye konuştu.

-“Türkiye’nin Prag’a davetine itirazımız yok”

AB Dönem Başkanı Çekya’nın ev sahipliğinde Prag’da ekimde düzenlenecek “Avrupa Siyasi Topluluğu” toplantısına muhtemelen Türkiye’nin de davet edileceğini dile getiren Miçotakis, “Benim bu davete, hiçbir itirazım yok.” ifadesini kullandı.

Miçotakis, Türkiye’nin Prag’daki toplantıya katılmasının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) dolaylı olarak tanınması anlamına da gelebileceğini öne sürerek, Erdoğan’ın toplantıya katılmasının “açık konuşma” için bir fırsat olacağını savundu.

-“Sürekli geçmişi eşelemeyelim”

Türkiye ile gerginlik istemediğini öne süren Miçotakis, “Sürekli geçmişi eşelemeyip, gelecekte nasıl bir yol izleyeceğimize, ortak sorunlarla nasıl bir iş birliği çerçevesinde mücadele edeceğimize bakmamızı çok isterdim. Maalesef Türkiye’de böyle bir yaklaşım göremiyorum.” yorumunu yaptı.

Türkiye ile sıcak bir çatışmanın olası olduğunu düşünmediğini ifade eden Miçotakis, “Ankara caydırıcı gücümüzü çok iyi biliyor.” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kremlin, Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 2’den fazla küçülmesini bekliyor07 Eylül 2022 Çarşamba 13:00
  • AB ülkelerindeki orman yangınlarında bu yıl 750 bin hektar alan kül oldu07 Eylül 2022 Çarşamba 12:22
  • Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı07 Eylül 2022 Çarşamba 10:49
  • Yunan ana muhalefet lideri Çipras’a göre, Miçotakis erken seçime gidebilir07 Eylül 2022 Çarşamba 10:44
  • Satın aldığı evde 9 milyon pesetas buldu07 Eylül 2022 Çarşamba 09:59
  • Avrupa'da enerji paniği büyüyor: Hangi ülke hangi tedbiri uyguluyor?07 Eylül 2022 Çarşamba 09:52
  • Hindistan, iğnesiz koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi07 Eylül 2022 Çarşamba 09:51
  • Rus güçleri, Ukrayna'nın Harkiv şehrini vurdu07 Eylül 2022 Çarşamba 09:31
  • Yunan ana muhalefet lideri Çipras’a göre, Miçotakis erken seçime gidebilir07 Eylül 2022 Çarşamba 09:30
  • Arap Birliği: Fas ile Tunus arasındaki anlaşmazlık çözüldü07 Eylül 2022 Çarşamba 08:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti