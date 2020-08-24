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Yunanistan'da Covid-19 günlük vaka sayısında yeni rekor

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Yunanistan'da Covid-19 günlük vaka sayısında yeni rekor
Yunanistan'da Covid-19 günlük vaka sayısında yeni rekor

Yunanistan'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı son 24 saatte 284 ile salgının başında bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, 284 yeni vakanın kaydedildiği son 24 saatte 2 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.

Açıklamada, ülkede virüse yakalananların yaş ortalamasının 39, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin yaş ortalamasının ise 77 olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, toplam vaka sayısı 8 bin 664'e yükselirken Covid-19'dan ölenlerin sayısı ise 242'ye ulaştı.

Ülkede bir önceki en yüksek günlük vaka sayısı, 269 kişiye Covid-19 tanısının konulduğu 21 Ağustos'ta görülmüştü.

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