Yunanistan’ın havadaki kenti: Meteora

Yunanistan'ın Kalambaka kentinin bir kasabası olan Meteora görenleri hayrete düşürüyor.

Yunanistan’ın Kalambaka şehrinin bir kasabası olan ve yerden 300 ile 550 metre yüksekliğindeki kayaların üzerine yapılmış manastırlarından oluşan Meteora görenleri kendine hayran bırakıyor…

Meteora UNESCO dünya mirası listesinde de yer alıyor.

Bir dönemler 24 tane olan manastırdan günümüze 6 tanesi kalmış. Manastırlar, bölgeye hakim olan devasa doğal sütunların üzerine inşa edilmiş.

Meteora, Thessalia ovasının kuzeybatı ucunda, Pinios Nehri’nin ve Pindos Dağları’nın yakınında bulunuyor. 9. yüzyıl başlarında, dünya işlerinden uzak olmak ve Tanrıya daha yakın olmak isteyen rahipler önceleri kayalıkların içerisinde bulunan mağaralarda yaşamaya başlamış.

Daha sonra ise yerleşik yaşama geçmek istemeleriyle beraber kayalıkların tepelerine manastırlar inşa etmiş. Özellikle tarihsel süreç içerisinde Türk Akıncılarından kurtulmak, saldırılardan zarar görmemek adına da yaşantılarını burada sürdürmüşler. Meteora “gökyüzünde asılı” anlamına geliyor.