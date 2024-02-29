  • BIST 9193.69
  • Altın 2053.723
  • Dolar 31.2331
  • Euro 33.7729
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKANetanyahu Refah’a saldırıyı onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacak

Zam Zam üstüne! Sabit ücrete %50, kilowat başı ise %15 zam!

» »
Zam Zam üstüne! Sabit ücrete %50, kilowat başı ise %15 zam!
Zam Zam üstüne! Sabit ücrete %50, kilowat başı ise %15 zam!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yarından itibaren geçerli olmak üzere hem tek zamanlı, hem de 3 zamanlı tarifelere yüzde 15 oranında artış yaptığını açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, enerji satış tarifelerinde yarından itibaren geçerli olmak üzere, tüm tarife türlerine eşit şekilde yüzde 15 oranında zam yapıldığı belirtildi.  

Maktu ücret, asgari ücrete yapılan artış oranı dikkate alınarak yüzde 52.38 oranında artırılırken, "yoksul muafiyetli" konut tarifesine ise zam yapılmadı.

Buna göre; tek zamanlı tarifede kws başı geçici akım ücreti 8.2627 TL’den 9.5021 TL’ye, 0-250 kws arası konut tarifesi ücreti 2,8791 TL’den 3.3110 TL’ye, 251-500 kws arası konut tarifesi ücreti 5,9396 TL’den  8.8305 TL’ye, 501-750 kws arası konut tarifesi 6,3865 TL’den 7.3445 TL’ye, 751-1000 kws arası konut tarifesi 6,9226 TL’den 7.9610 TL’ye, 1001 kws üzeri konut tarifesi ise 8,2629 TL’den 9.5023 TL’ye yükseltildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanı Çavuş, TC Tarım ve Orman Bakan Yardımcısıyla görüştü...29 Şubat 2024 Perşembe 15:56
  • Bir yıldır ülkede kaçaktı, gece kulübünde yakalandı...29 Şubat 2024 Perşembe 15:46
  • Çaldıklarını hurdacıya sattılar...29 Şubat 2024 Perşembe 15:34
  • Dehşet veren soygun olayında zanlılar cezaevinde gönderildi!29 Şubat 2024 Perşembe 15:16
  • YÖDAK: O Üniversite'nin Diş Hekimliği Fakültesi'ni öğretime başlamasını durdurdu29 Şubat 2024 Perşembe 15:09
  • Şans Gönendere'ye güldü... Ali Horoz ikramiyesini teslim aldı!29 Şubat 2024 Perşembe 15:09
  • “Türkiye’de bazı billboardlarda KKTC’de 7’nci bir kentin oluşturulacağına dair reklamlar var”29 Şubat 2024 Perşembe 15:07
  • Arıklı: KAAN’ın maketi bile heyecan veriyor29 Şubat 2024 Perşembe 15:05
  • Yeniboğaziçi, Alsancak ve İskele'de uyuşturucu: 3 tutuklu29 Şubat 2024 Perşembe 14:57
  • Üç ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı...29 Şubat 2024 Perşembe 14:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti