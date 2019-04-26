Zaroğlu'ndan Baybras'a vatandaşlık yasası tepkisi

KKTC Devletine inanmayan, şehitlerin kanı üzerinde kurulmuş olan bu devlete, her türlü HAKARETİ YAPAN bazı kişilerin sadece 'aile bireylerinden birinin', 1974 öncesi bu coğrafyada doğdukları için, bu ülkenin vatandaşlığını hak ettiğini gördükçe...

İşte YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı o açıklama;

Yeni yurttaşlık yasasına ilişkin, İç İşleri bakanı sn. Baybars yaptığı açıklama da;

"Yurttaşlık bir hak değil bir lütuftur. Aidiyet bağı gelişmiş olmalı.

Bir ülkede yaşamak ve ekonomik bağınızın olması o ülkenin yurttaşı olmanız için yeterli değildir..” demiş.

CEVABIMDIR;

“Vatandaşlık, herhangi bir hükümetin veya makamın verdiği bir lütuf değil, hukuk devletinde yasalar çerçevesinde ve kazanılması halinde verilmesi gereken bir haktır”..

Öte yandan; mesele şayet, 'tek başına aidiyet duyugusu ile bağlı olmak ise', bu noktada sizinle hem fikir olduğumu söyleyebilirim..

Lakin,

KKTC Devletine inanmayan,

şehitlerin kanı üzerinde kurulmuş olan bu devlete, her türlü HAKARETİ YAPAN bazı kişilerin..

Sadece 'aile bireylerinden birinin', 1974 öncesi bu coğrafyada doğdukları için, bu ülkenin vatandaşlığını hak ettiğini gördükçe..

Çok uzun yıllar bu ülkede yaşayan..

KKTC devletini vatanı bilen aile yaşamını da burada düzenleyen, yani istikbalini bu ülkede kuran kişiler ile..

'Burada doğup büyüyenlere' de, vatandaşlık verilmemesini kabullenebilmek, şahsım açısından asla mümkün değildir..

Bertan Zaroğlu

YDP Lefkoşa Milletvekili