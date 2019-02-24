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Zebraların çizgilerinin ne işe yarıyor ?

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150 yıllık sır: Zebraların çizgilerinin ne işe yaradığı sorusuna yanıt bulundu
Zebraların çizgilerinin ne işe yarıyor ?

 

Yapılan araştırmada atların üzerine zebra desenli ve tek renk örtüler örtüldü.

Yeni bir araştırma, zebraların çizgilerinin ölümcül hastalıklar taşıyan at sineklerinin üzerlerine konmasını engellediğine işaret ediyor.

Bristol Üniversitesi'nde yapılan araştırmada atların üzerine zebra desenli ve tek renk örtüler örtüldü.

Araştırma heyetininin başkanı Prof. Tim Caro'ya göre hayvanlara yaklaşan sinek sayılarında farklılık görülmedi.

Ancak sineklerin çoğunun zebra desenli atlara yaklaşırken yavaşlayamayıp yalpaladıkları gözlendi. Bazı sineklerin de son anda ata konmaktan vazgeçip uçmaya devam ettikleri görüldü.

Çizgiler uzaktan sinekleri caydırmasa da, bu hayvanların zebra desenli örtüsü olan atların üzerine konma oranları dörtte bir azaldı.

"En güçlü teori"

Bilim insanları zebraların çizgilerinin ne işe yaradığı sorusuna Charles Darwin zamanından beri, yaklaşık 150 yıldır yanıt arıyor.

Bu konuda şimdiye kadar farklı teoriler ortaya atıldı.

Bunlar arasında çizgilerin hayvanların vücut ısısını ayarlaması, yırtıcılara karşı koruma sağlaması ve hatta bireysel tanınma gibi sosyal bir işlev görmesi de var.

Prof. Caro, araştırmaya katılan biyologların büyük bölümünün çizgilerin tek işlevinin sineklerle ilişkili olduğunda görüş birliğine vardığını söylüyor.

Afrika at sinekleri, özellikle Latin Amerika'da her yıl binlerce insanın ölümüne yol açan Rodezya uyku hastalığı ve kasları eriterek ölümcül olabilen Afrika at vebası gibi hastalıklara neden oluyor.

Dr. Martin How da, "Hayvanlar için ısırılmaya karşı ölüm-kalım meselesi olacak bir konuda gerçekten güçlü bir seçilim baskısı söz konusu" dedi.

"Sonuçlar insanları da sineklerden koruyabilir"

1550860848506-zebraaa.jpgBu sonuçların insanlar içinde yararlı olabileceğini söyleyen How, "Araştırma sırasında sineklerin çizgili desenli kıyafetler giyen ekip üyelerine, koyu giysililere oranla daha az saldırdıkları görüldü" dedi.

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