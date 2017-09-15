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Zeki Çeler açıkladı...Güneye geçerken bu plakalara dikkat!

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Zeki Çeler açıkladı...Güneye geçerken bu plakalara dikkat!
İşte o açıklama;

Güneye geçen araçlarda plaka sıkıntısı hakkında: 
Birazcık araştırarak haber yapılsaydı hiç bu kadar yaygara çıkmayacaktı!
Gün içerisinde Rum Poliside resmi Çıklama yapacak, bende burdan duyurayım:
Güneye yeni plakalarla geçişlerde bir sıkıntı yok!
85 euro ceza kesilen birkaç araçta plakalar KKTC kayıtlı fakat plaka üzerinde AB amblemi ve CY yazan plakalardır ki bunlar Kıbrıs Cumhuriyetine kayıtlı olmayan araçlardır! O yüzden ceza kesildi... ( kaldıki o şekil plakalar bizde de yasaktır) 
Bu haberleri yapan arkadaşlar lütfen daha dikkatli olun. Enazından güneydeki muhattablardan bilgi talep ediniz!

 

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