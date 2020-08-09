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ZMO: "Hal yasası uygulanabilir değil!"

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Ziraat Mühendisleri Odası, Cumhuriyet Meclisi’nin ilgili komitesinde görüşülmekte olan Hal Yasa Tasarısı’nın; Entegre Tarım Bilgi Sistemi mevcut olmadan ve ziraat mühendisi kadroları için gerekli münhaller açılmadan uygulanabilirliği olmayacağını savundu.
ZMO: "Hal yasası uygulanabilir değil!"

Ziraat Mühendisleri Odası, Cumhuriyet Meclisi’nin ilgili komitesinde görüşülmekte olan Hal Yasa Tasarısı’nın; Entegre Tarım Bilgi Sistemi mevcut olmadan ve ziraat mühendisi kadroları için gerekli münhaller açılmadan uygulanabilirliği olmayacağını savundu.

Oda Başkanı Erkut Uluçam yaptığı yazılı açıklamada, tasarının esas amacının: yaş sebze-meyve ticaretinde izlenebilirliğin sağlanması, buna bağlı olarak gıda güvenliğinin artırılması, üretici ve tüketicinin hak ve çıkarlarının korunması, yıllık 350 bin ton olan yaş sebze-meyve ticaretinin (ihracat-ithalat, iç tüketim) kayıt altına alınarak yüzde 80 civarında olan vergi kaybının devletin kasasına girmesini sağlamak olduğunu kaydetti.

Sözkonusu tasarının hayata geçirilebilmesi için yasayı uygulayıcı iki bakanlıktan biri olan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na büyük görevler düşmekte olduğunu dile getiren Uluçam, bu görevlerin başında; uzun yıllardır oluşturmaya çalışılan "Entegre Tarım Bilgi Sistemi” olduğunu kaydetti.

Tarladan sofraya kadar gecen süreçte üretilen tarımsal ürünlerin takibi, ürünü hangi üreticinin ürettiği, hangi kimyasalın ne zaman kullanıldığı gibi önemli bilgileri içeren ve bu bilgilerin o ürünün etiketinden de tüketicilere şeffaf bir şekilde ulaştırılarak izlenebilirlik sağlamanın entegre tarım bilgi sisteminin esas amaçları olduğuna dikkat çeken Uluçam, uzun yıllardır oluşturulmaya çalışılan entegre tarım bilgi sisteminin neden bir arpa boyu yol almadığı, bu durumun hangi kişi veya zümrelere çıkar sağladığının sorgulanması gerektiğini belirtti.

Uluçam sözlerine şöyle devam etti:

“Günümüz tarımsal üretiminde ( hem iç tüketim hem de ihracatta ) ‘izlenebilirlik’ olmazsa olmaz bir durumdur. Bugüne kadar ETBS'nin neden uygulamaya konulamadığı sorusu gelmiş-geçmiş ve mevcut Tarım bakanlarına sorulmalıdır.

Yakın zamanda yasallaşması planlanan hal yasa tasarısının yasallaşması halinde, Entegre Tarım Bilgi Sisteminin mevcut olmaması ve ziraat mühendisi kadrolarına gerekli münhallerin yapılmaması durumunda yasanın uygulanabilirliği olmayacaktır.”

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