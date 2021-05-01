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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü | Sendikalar Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı, Cumhuriyet Anıtı önünde, "Yaşasın işçilerin bayramı" sloganı attı

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü | Sendikalar Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı, Cumhuriyet Anıtı önünde, "Yaşasın işçilerin bayramı" sloganı attı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü | Sendikalar Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı, Cumhuriyet Anıtı önünde, "Yaşasın işçilerin bayramı" sloganı attı

HAK-İŞ ve DİSK ile çeşitli sendikaların temsilcileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla hayatını kaybeden işçiler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı. Sendikalar, "Yaşasın 1 Mayıs yaşasın işçilerin bayramı" sloganı atarak Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Önlemler kapsamında, K-9 bomba arama köpekleri meydan ve çevresinde arama yaptı. Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı ile Gezi Parkı polis barikatlarıyla çevrelendi ve anıtın bulunduğu alan yaya trafiğine kapatıldı. Park ve çevresinde polis ekiplerine ait gözetim ve nöbet noktaları oluşturuldu. Çevik kuvvet ekipleri meydan ve çevresine konuşlandırıldı.

Öte yandan M2 Yenikapı - Hacıosman metro istasyonunun Taksim, Şişhane ve Osmanbey istasyonları kapatıldı.

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