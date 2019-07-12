11 Temmuz Basın Günü resepsiyonla kutlandı, ödüller verildi

Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete Saded’in 130. yıl dönümünde düzenlenen etkinliğe, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, bakanlar, milletvekilleri, bazı diplomatlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile Kuzey ve Güney Kıbrıs'tan gazeteciler katıldı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde yer alan resepsiyonda, sırasıyla Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından ödül takdimine geçildi. TAK editörleri Özgül Gürkut Mutluyakalı ve Fezile Atüf Öksüz de “KKTC’ye Giden Yol-35 Yıl Sonra 15 Kasım 83’ü Anlatıyorlar” isimli yankı yaratan röportaj serisiyle gelen ödüllerini aldı.

ÖZUSLU

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, Kıbrıs Türk Basını’nın 130. yaşına girdiğine işaret ederek, Kıbrıslı Türklerin devlet tecrübesinin basın tarihinden çok daha az olduğunu başka bir deyişle Türklerin bir devleti yokken Kıbrıs Türk basınının var olduğunu anlattı.

Kıbrıs Türk basınının tarihçesi hakkında bilgi veren Özuslu, “Dünle bugün, bugünle yarın arasında köprüdür basın, demokrasinin sigortası, toplumsal varoluşun garantisidir basın” diye konuştu.

Özuslu, basının herkese lazım olduğunu, basına sahip çıkmanın, topluma ülkeye sahip çıkmak olduğunu vurguladı.

Medyanın ciddi finansal sorunlar içerisinde olduğuna dikkat çeken Özuslu, gazetecilerin geçinmekte zorlandığını, devletin, basının daha iyi koşullarda çalışabilmesi için acilen alması gereken bir dizi tedbir olduğunu belirtti.

Afrika gazetesi davasında, özgürlükten yana açık tavır alan mahkemeleri de selamlayan Özuslu, bu yıl basın özgürlüğünde uluslararası düzeyde yukarılara çıkıldığını, hedeflerinin çok daha iyi seviyelere gelmek olduğunu söyledi.

Özuslu, ”Dünyayla irtibat kurulabileceğimiz en önemli özelliklerimizden birisi de, şeftali kebabı, ceviz macunu, halk danslarımız ise bir diğeri de demokratik hoşgörümüz, özgürlüklere düşkünlüğümüzdür. Bu güzellikleri bozmaya kimsenin hakkı yoktur” dedi.

Sami Özuslu, basın özgürlüğü konusunda meydanı boş bırakmaya niyetlerinin olmadığını bir kez daha vurguladı.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da, KKTC’de basının yeri ve geleceğinin her gün tartışıldığına işaret ederek, çok sayıda tv, gazete ve sosyal medya yayıncılığının olduğunu dile getirerek, ekonomik sıkıntılara rağmen çok sesliliğin ve basın özgürlüğünün en üst seviyelerde olduğu günlerin yaşandığını belirtti.

Fedakarlık ve özveriyle çalışan herkesin basın gününü kutlayan Tatar, yıllardır basının içinde bir kişi olarak bu sektöre emek vermiş kişileri tek tek ismiyle andı.

Tatar, basının yaşayabilmesi için, sadece sermayenin değil yeteneği ve yüreğiyle kendilerini takip ettirecek kişilere ihtiyaç olunduğunu da vurgulayarak, “Aklıma beni çok severdi diyemeyeceğim Saffet Soykal geldi Allah rahmet eylesin, ne günlerimiz geçti hatta bana söylediklerinden dolayı Beyaz Şov’a bile çıktı, bunu niye anlatıyorum Kıbrıs Türk Basını’nın renklerini hatırlatmak için. Bundan sonra da böyle yetenekli renkli kişilerin yetişmesi çok önemli” diye konuştu.

Medya patronlarının bu özgürlüğü vermesi ve Kıbrıs Türk basınında şantaj haberciliğine yer olmaması gerektiğini vurgulayan Tatar, sosyal medya ortamında yer alan itham ve çirkin iftiraların Kıbrıs Türk insanına yakışmadığını söyledi.

Tatar, özgürlüğün de bir yere kadar olduğunu, herkesin haddini bilmesi, bilişim yasası ve farklı düzenlemelerle bu çirkinliklerin önüne geçmek gerektiğini belirterek, “herkes fikrini ve düşüncesini söyleyerek demokrasiye ve çok sesliliğe hizmet etmeli” dedi.

Kendi fikirlerini savunurken başkalarınınkilerine de saygı duymanın önemine dikkat çeken Tatar, Kıbrıs Türk Basını’nın haksız bir rekabet altında olduğunu dıştan gelen etkili yayınların ve buradaki maliyetin yüksekliğinin sektörü zorladığını belirtti.

Tatar, gerekli bir takım düzenlemelerle devlet desteğinin verilmesinin bu kurumların yaşatılması adına önemli olduğunu ifade ederek, “hem istihdam hem de çok sesliliği sağlamak adına esastır” dedi.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, daha nice basın günlerini kutlama temennisiyle başladığı konuşmasında, Özuslu’nun belirttiği gibi basın özgürlüğünde uluslararası düzeyde yukarılara çıkıldığını bilmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, bu konuda el birliğiyle çalışılırsa daha da iyi noktalara gelineceğine inandığını kaydetti.

Genellikle iktidarda, iş başında olanların eleştirilmekten hoşlanmadığına işaret eden Akıncı, “bu insan doğasında olan bir şey ancak eleştiriyle sövgüyü birbirinden ayrı tutmak lazım” dedi.

“Eleştiriden yoksun kalmış, bir iktidar hata yapmaya en müsait olan iktidardır” diyen Akıncı, dolayısıyla eleştirilerden yararlanmanın yollarını bulmak gerektiğini söyledi.

Akıncı, basın özgürlüğünde sövgüye yer olmadığının altını çizerek, “sadece fikirlerin yazılması da yeterli değil eleştiriler de yapılmalı bunların toplumsal gelişim adına olumlu etkilerinin de görülebilmesi lazım, yani bu eleştirilerden yararlanan yönetimler olmalı” diye konuştu.

Bu konuda ciddi eksiklikler olduğunu düşündüğünü yazılanların toplumsal gelişime katkıda bulunmasını istiyorsak eleştirileri ciddiye almak gerektiğini söyleyen Akıncı, “eleştirilerin gereklerini yerine getirmeliyiz” dedi.

Akıncı, son olarak bugüne denk gelen çok güzel bir olaydan bahsetmek istediğini söyleyerek, uzun zamandır birçok insanın üzerinde çalıştığı, cep telefonlarının adanın her iki tarafta da kullanılmasını sağlayan yapıya geçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şimdilik sadece ses ve kısa mesaj olarak başlayacağını ancak bunun arkasının geleceğini belirten Akıncı, bu konuya emek veren herkesi kutlayarak teşekkür etti.

Bu olayın çok önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Akıncı, “Düşünsenize dünyanın en ücra yerine gidip irtibat halinde kalabilirken aynı ada üzerinde irtibat sağlayamıyorsunuz. Böyle bir şey elbette kabul edilemezdi” şeklinde konuştu.

Akıncı, bu olayın bugün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın telefon hatlarını kullanarak Anastasiadis’le yaptıkları telefon görüşmesiyle noktalandığını anlatarak, bu gelişmenin adanın her yerinde haber yapan gazeteciler için de çok önemli olduğunu vurguladı.

ÖDÜLLER

Konuşmaların ardından ödüller dağıtıldı.

Ödül Komitesi’nin yaptığı değerlendirmeler sonucu 2019 Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri şu şekilde belirlenmişti:

“Yazılı Basın ve Yeni Medya Yayınları dalında:

Haber: ‘Gecikseydik vicdanımızın hesabı ağır olurdu’ başlıklı haberiyle Fehime Alasya (Yenidüzen Gazetesi).

Fotoğraf: ‘Şehit Hüseyin Ruso 55 yıl sonra sevenlerinin istediği yerde toprağa verildi’ haberinin fotoğraflarıyla Özmen Yılancılar (Kıbrıs Gazetesi)

Röportaj: ‘Kıbrıslı Türk ve Rumlar işçi hareketinin tarihine damga vurdu’ başlıklı PEO Örgütlenme Sekreteri Hristos Tombazos’la röportajıyla Tünay Mertekçi (Voice Of The Island) ve ‘KKTC’ye giden yol-35 yıl sonra 15 Kasım 83’ü anlatıyorlar” isimli röportaj serisiyle Özgül Gürkut Mutluyakalı-Fezile Atüf Öksüz (TAK)

Süreli Dergi ve/veya Gazete Eki: Kıbrıs Ekran Eki (Kıbrıs Gazetesi)

Süreli Köşe Yazısı: “Kim farklı, kim tuhaf, kim marjinal?” başlıklı yazısıyla Ali Baturay (Kıbrıs Gazetesi)

Televizyon dalında:

Haber: 7-8 Aralık 2018’deki Ciklos Sel Felaketi haberiyle Özlem Tüylüoğlu (BRTK)

Haber Programı: ‘1’inci Boyut’ programı ile Pembe Paşaoğluları (BRTK) ve Hukuksal Görüş isimli programı ile İltaç Aslım (BRTK)

Haber İçerikli Görüntü: Ciklos sel felaketinden görüntülerle Ali Cüneyt Sağdıç (BRTK)

Spor: ‘Ada balıkçısı’ programı ile Vasfi Kuni (Kanal Sim)

Radyo dalında

Eğitim/Kültür Programı: Eğitim- Kültür ve Tarih programıyla Amber Eker (Radyo Vatan)

Özel Ödüller:

Genç Yetenek Özel Ödülü: Evrim Kamalı (Kamalı Haber Ajansı), Dila Şimşek (Yenidüzen), Özlem Çimendal (Haberci Gazetesi)

Barış Gazeteciliği Özel Ödülü: AGİT Basın Özgürlüğü Ofisi; Kıbrıs’taki barış gazeteciliğine maddi ve manevi katkılarından dolayı Kyrakos Cambazis (Kıbrıs Gazetesi) ; Alternatif Gazetecilik odaklı yayınlarıyla, yeni medya olanaklarını yaratıcılıkla kullanarak, Kıbrıs’ta barışçı düşünceye katkıda bulunduğundan dolayı Gazedda Kıbrıs.

Medyada Hakan Çakmak Kültür/Sanat Ödülü: ‘Şehit Erdoğan Rifat anısına, Hayat Bazen Tatlıdır – Abdülazim Aziz Topluluğu’ isimli yapıtla Ogün Erciyas (BRTK), dünya müzikleri hakkında ürettiği geniş bilgi verici radyo programları ile fark yaratmasından dolayı Engül Atamert (BRTK)

Gazetecilik Mesleğine Katkıdan Bulunan Akademik Çalışma Ödülü: ‘Kıbrıs Türk Yazılı Basınında Çocuğun Temsili’ başlıklı tezi dolayısı ile Sultan Emre (Lefke Avrupa Üniversitesi)

HİZMET ONUR ÖDÜLLERİ

KTGB Yönetim Kurulu da bu yıl 15 kişiye “Hizmet Onur Ödülü” verilmesini kararlaştırmıştı. KTGB üyeleri arasında yapılan değerlendirmede, 25 fiili yılını doldurmuş ve “onur ödülü” almaya hak kazanmış 80 civarında gazeteci bulunduğu belirlenmiş, basın kartının alınış tarihi ve yaş kriterlerini de dikkate alarak, bu yıl ödül verilecek üye sayısını 15 kişiyle sınırlanmıştı.

Buna göre “Hizmet Onur Ödülü” alan KTGB üyeleri şöyle:

“Fatma Kişmir, Cafer Özsoykal, Mustafa Evliya, Ayşe Aydın, Kozan Pakkaner, Işın Dervişel, Hüseyin Yalyalı, Zafer Kodan, Mete Tümerkan, Abdullah Suiçmez, Ahmet Hacıvelioğlu, Şifa Hacet, Yeşim Özgencil, Hüseyin Kıral, Raziye Kocaismail”.