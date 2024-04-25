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KAMUSEN Başkanı Atan, Sosyal Sigortalar Dairesi'nde istihdam sıkıntı yaşandığını belirtti

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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, Sosyal Sigortalar Dairesi'nde istihdam sıkıntısını yaşandığını belirterek, sorunu çözecek adımların atılmaması halinde grev ve eylem yapacakları uyarısında bulundu.
KAMUSEN Başkanı Atan, Sosyal Sigortalar Dairesi'nde istihdam sıkıntı yaşandığını belirtti

Atan yaptığı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi'nde uzun bir süredir personel ve istihdam sıkıntısı bulunduğunu, nüfus artışıyla birlikte vatandaşa kaliteli hizmet sunmakta zorluklar yaşandığını belirtti.

Girne Sosyal Sigortalar Dairesi'nde daha önce uyarı grevi yapmalarına rağmen geçen sürede Girne Sosyal Sigortalar dahil istihdam konusunda hiçbir gelişme olmadığını kaydeden Atan, geçen sürede yükün daha da arttığını söyledi.

Atan, “Ada genelinde Sosyal Sigortalar Daireleri 400 bine yakın vatandaşa hizmet verirken nüfus artışı olmasına rağmen maalesef aynı sayıdaki personel özveriyle çalışmakta ve hizmet vermektedir. Ancak tüm girişim ve uyarılarımıza rağmen istihdam konusunda gelişme olmamıştır.” ifadelerini kullandı.

KAMUSEN Başkanı Atan, bu nedenle, en kısa sürede istihdam için gerekli adımların atılmaması durumunda, eylem ve grev dahil tüm yasal haklarını kullanacakları uyarısını yaptı.

 

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