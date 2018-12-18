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11 yaşındaki kızın ameliyat edilemeyen tümörü kayboldu

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ABD'nin Texas eyaletinde yaşayan 11 yaşındaki Roxli Doss'a doktorlar tarafından ameliyat edilemez beyin tümörü teşhisi konulmuştu.
11 yaşındaki kızın ameliyat edilemeyen tümörü kayboldu

Doss bu teşhisin ardından radyasyon tedavisi görmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Doss'u tedavi eden doktor ekibini şaşırtan bir olay meydana geldi; 11 yaşındaki kızın beynindeki tümör bir anda ortadan kayboldu.

Doss'un annesi ve babası kızlarını "Tanrı'nın iyileştirdiğine" inandıklarını belirtti. Doss'un velileri uzun zamandır bir mucize gerçekleşmesi için dua ettiklerini de belirtti.

 

Fox News'ten Frank Miles'in haberine göre, Doss'un doktorlarından Dr. Virginia Harrod olanları şöyle değerlendirdi: "Roxli'nin MR çekimlerine gördüğümde gözlerime inanamadım. Tümör görülmüyordu, bu çok olağandışı bir şey".

Küçük kızın tümörünün, beyninin arkasında olduğu ve tedavi edilemeyeceği söylenmişti.

Doktorlar, Doss'un tedavisine devam edecek.

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