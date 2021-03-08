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SON DAKİKA4005 test, 8'i yerel 19 pozitif vaka

12's'i yerel 17 pozitif vaka

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"Toplam 6164  test yapıldı, 12's'i yerel 17 pozitif vakaya rastlandı, 43 kişi taburcu edildi" 
12's'i yerel 17 pozitif vaka

"Toplam 6164  test yapıldı, 12's'i yerel 17 pozitif vakaya rastlandı, 43 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6164 olup, 12'si yerel 17 pozitif vakaya rastlanmış, 43 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 12  kişi ise yerel vakadır. 

8 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Ortaköy- 1 /Balıkesir-2  / Dereboyu- 1  / Gönyeli-1 / Haspolat-2 / Lefkosa Merkez -1 

Girne 
Girne Merkez- 4 / Beylerbeyi-3 

8  Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6164   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2    

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3 

Yerel Vaka Sayısı: 12     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 43  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 589. 123 

Toplam Vaka Sayısı: 3637 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3248  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 365   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 65         

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 296     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4   

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