12's'i yerel 17 pozitif vaka

"Toplam 6164 test yapıldı, 12's'i yerel 17 pozitif vakaya rastlandı, 43 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6164 olup, 12'si yerel 17 pozitif vakaya rastlanmış, 43 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 12 kişi ise yerel vakadır.
8 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Ortaköy- 1 /Balıkesir-2 / Dereboyu- 1 / Gönyeli-1 / Haspolat-2 / Lefkosa Merkez -1
Girne
Girne Merkez- 4 / Beylerbeyi-3
8 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6164
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3
Yerel Vaka Sayısı: 12
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 43
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 589. 123
Toplam Vaka Sayısı: 3637
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3248
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 365
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 65
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 296
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.