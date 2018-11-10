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15 Kasım kutlama provası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

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KKTC’nin kuruluşunun 35’inci yıl dönümü kutlama törenleri provaları nedeniyle yarın Lefkoşa’da, 13 Kasım Salı günü ise Gazimağusa’da bazı yollar trafiğe kapatılacak.
15 Kasım kutlama provası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Lefkoşa’da yarın saat 09.00’dan itibaren, Alpet-Altınbaş Petrol ışıkları kavşağı ile Fuar kavşağı arasındaki güzergah; provanın sona ereceği saate kadar ise Alpet-Altınbaş Petrol ışıkları kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan yol trafik akışına kapatılacak.

Polis açıklamasında sürücülere yönelik şu bilgiler paylaşıldı:

“Belirtilen tarih ve saatlerde Yeni Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için, Altınbaş Petrol istasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışı sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücülerin, Altınbaş Petrol İstasyonu ışıklarından, Sanayi Bölgesi’ne ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını takip ederek Yakın Doğu Bulvarı’na ulaşabilecekler.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücülerin; Hamitköy çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesini veya Tofaş ışıklarından sola dönerek Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesini veya Altınbaş Petrol ışıkları kavşağından sola dönüp Kemal Aksay Caddesi’ni;

Gazimağusa istikametinden gelip, Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen kavşağından Metehan – Alayköy Çevre yolunu veya Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahından Gönyeli çemberini;

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin Alayköy –Metehan Çevre yolunu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını;

Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden Altınbaş ışıkları kavşağından Dr. Fazıl Küçük Bulvarını veya Girne-Lefkoşa ana yolunun kullanan sürücülerin ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahını kullanmaları önemle rica olunur. “

Polis açıklamasında, 15 Kasım KKTC’nin kuruluşunun 35’inci yıl dönümü kutlama provası nedeniyle 13 Kasım Salı günü de Gazimağusa’da saat 08.00’den itibaren tören provasının sona ereceği saate kadar Fazıl Polat Paşa Bulvarı’nın trafik akışına kapatılacağı duyuruldu.

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