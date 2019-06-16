17 yıl sonra bir ilk; İmamoğlu ve Yıldırım karşı karşıya

Küçükkaya: Biz bu seçime neden giriyoruz?

Binali Yıldırım: Sizin oylarınız sayılırken bir takım garip işler oldu, şaibe karıştı. YSK da bu durumu değerlendirdi, yenilenmesini değerlendi. CHP bu konuda bize yardımcı olmadı, yenileme konusunda. Keşke oyların tamamı sayılabilseydi. Bu seçimde oylar çalındı. Oylar sayılmaya başlandı. Yüzde 90 sayılsa sonucun değişeceği aşikâr. Onun için oyların sayılmasını çok istedik, maalesef oyların tamamı sayılmadı.

Oyların yer değiştirmesi de çalınması ile aynı anlam taşır. Benim oyum başka bir adaya yazılıyorsa bu çalınmadır, bunun başka bir izahı yoktur.

Küçükkaya: Oylar çalındı iddianızda ısrarlı mısınız?

Yıldırım: Evet oylar çalındı. Yüzde 10'u sayıldı 13 bin 929'a düştü. Geriye kalan yüzde 90 sayılsa farklı sonuç çıkacağı aşikar. Malesef bir dirençle karşılaştığımız için saydıramadık.

Küçükkaya: Oyları kim çaldı sorusu...

Yıldırım: Onu bulacak olan yetkililerdir. Siz yolda gidiyorsunuz birisi cüzdanınızı çekti. Polise gidiyorsunuz 'cüzdanım çalındı' dersiniz. 'Benim cüzdanım yer değiştirdi' demezsiniz. Oyların yer değiştirildi, bu çalınmadır. Nitekim sayımlarda da bu ortaya çıktı. YSK da bu delilleri dikkate alarak seçimin yenilenmesine karar verdi.

Ekrem İmamoğlu: “Oyların yeniden sayılmasını istedik, CHP kabul etmedi” yanlış bir ifade. TV kanallarının bir kısmı seçim kapanalı 1 saat oldu, oy oranlarını açıkladı. Veri almama kısmı 12 saate yakın sürdü. Oylar 99,8 olduğu andan itibaren veri durdu. Nasıl olduysa 'Seçimi kazandık' açıklaması yapıldı.

24 bin 57 ilk tutanağın sayısı. Oy sayımının birkaç aşaması var, 13 bin oya indi gün sonunda.

Küçükkaya: YSK'nın kararı verildi, biz seçmen olarak zarfın içerisine 4 pusala attık. Nasıl olur da 3'ü geçerli 1'i geçersiz sayılır?

İmamoğlu: AA bu veriyi niye kesti. Sayın Yıldırım'ın bir açıklaması yok. Sayın Bakanlarla görüştüğünü ifade etmişti. Niçin 12 saat veri verilemedi. 20 bin 388'e maddi hatalardan sonra inildi. Geçersiz oylarla beraber sayı 13 bin 888'e indi. Sonra AK Parti yetkilileri sondaj yapacağız dedi. Ve 13 bin 729'a indi. YSK bir karar verdi, 24 binden 14 bin 657'ye inen oy oranı. Şu zarf, 4 oy var burada. Oyları çıkarıyoruz. Muhtarlık seçimi aynı zarfta, ilçe belediyesi meclis üyesi seçimi, pırıl pırıl, ilçe belediye başkanlığı seçimi, 25'i AK Parti kazandı. Bu da pırıl pırıl.

Şaibesi Büyükşehir Belediye Başkanlığına dokunuyor. Yani şu 20 TL. Diyorsun ki, 'Senin 20 TL'nin 5 TL'si sahte' Buna hiç kimse inanmaz. Bu süreçte çaldılar, kime? Ben de bilmiyorum olmaz. Bu çaldılar lafı olmaz. Kime söylüyorsunuz? AK Partili sandıkta görev alan kardeşlerime mi söylüyorsunuz? İYİ Parti CHP'lilere mi söylüyorsunuz? Mektupta çaldılar diye bir tarif yok. Meydanlarda, caminin önünde çaldılar sözü var.

Yıldırım: Olayları çarpıtmanın gereği yok. 29 bin fark 13 bin 729. Başlangıçta ne kadardı? Kaldı ki Ekrem Bey ilk açıklamasını akşam 21.00'de yaprı. Benim ilk açıklamam 23.25'tir. Kazandık dedim, sayı da vermedim. orada bir hata yok. AA'nın yayına neden kestiği benim işim değil. Bizim orada müşahitlerimiz var. Mazbatalar işleniyor ona göre genel merkezimizden teyit de ediyoruz.

4 pusula meselesine gelelim. Bu tamamen aldatmacadır. 4 ayrı pusula var. Ama itiraz edilen Büyükşehir Belediye Başkanlığı oyu. İlçeler için itiraz var. Maltepe için MHP, Büyükçekmece için AK Parti, Sancaktepe için CHP. Neden tamamını saydırdı? Demek ki orada şüphesi var. İtiraz olan pusula sayılır. Biri niye çalındı gibi işi çarpıtmanın gereği yok.

31 Mart'a takılmayalım. Biz yeniden sayılmasına itiraz etmedik dedi Ekrem Bey. Bu kocaman bir yalan. YSK da ret kararına uydu. Tamamının sayımını asla kabul etmedi CHP.

Bizim istediğimiz ortadaki şüpheler, şaibeler kalksın. İstanbul halkını düşünerek bunu istedik. 23 Haziran'a gidiyoruz. Söylemlerimde hiçbir değişiklik yok. İstanbul'u konuşuyorum, İstanbul'u anlatıyorum.

Biz bir ittifak ile seçime giriyoruz. İki ittifakta kimler var, partiler var.

İmamoğlu: Saat 21.00 gibi açıklama yaptığımız doğru. Yüzde 64'te rakibimizi gösteriyor dedik. TV kanalları Anadolu Ajansı'nın verileri ile hukuksuz bir yayın yapmışlardır. 02.20'de 29 bin 408 verisi artık sonucun değişme şansı kalmamıştır. Bu veriler üzerinden söyledim. 1 Nisan'daki veriler burada.

24 bin 57. İşinize geldiğiniz gibi rakamları uydurmayın. YSK'nın kararında çaldılar yok. Sadece sandık görevlilerine bakıyor. Soyadına, yüzüne bakarak seçmeni tandıklarını söylediler. Yenilenen seçim demokrasi mücadelesi seçimidir. Hakkımızı gasp edenlere karşı verilen bir demokrasi mücadelesidir. Geçmişte beka sorunu var diyenler, bu süreçte hiçbir beka sorunu yok.

Küçükkaya: 31 Mart'ta Binali Yıldırım'a oy verdim ya da sandığa gitmedim. Ben neden İmamoğlu'na oy vermeliyim?

İmamoğlu: 31 Mart akşamını geçelim dedi sayın Yıldırım, geçemeyiz. 31 Mart gecesi AA'nın veri girişi, Yıldırım'ın kazandık demesi, İstanbul 'Gönül belediyeciliği kazandı' afişleri ile donatıldı. Biz mücadelemizi verdik. Yüz binlerce görev yapan insan arkadaşımın hakkı var.

YSK'nın böyle içtihadı yok. Bu süreç bir kurgudur. AA ile görüşmedim demek doğru gelmiyor. AA işlerine gelmediği için verileri kesti.

Biz demokrasi mücadelesi veriyoruz. Kul hakkı yiyenlere karşı mücadele veriyoruz. İstanbul'da temiz yönetimin mücadelesini veriyoruz. AK Partili kardeşlerimden de oy istiyorum.

Küçükkaya: Ben 31 Mart'ta Binali Yıldırım'a oy verdim ya da sandığa gitmedim. Ben neden Yıldırım'a oy vermeliyim?

Yıldırım: Biz açıkça bu seçim sonrası yaşanan olaylara ilişkin hukuk mücadelesi vererek hakkımızı aradık. Biz çok istemedik tekrarlanmasını. Tamamının sayılmasını engellemeseydi CHP, seçim yenilenmezdi. Biz birbirine yakın oy aldık. En son sayım işi bittikten sonra aradaki fark 13 bin 729.

AA ile görüşmedim, görüşsem görüştüm derim. Her şeyi tolere ederim Ekrem Bey, yalana tahammül edemem. Bakanlarla görüşmem sanki algı oluşturulmayı çalışılıyor, her zaman görüşürüm. Neyi ispat etmeye çalışıyorlar? Bakanlar seçim sonucunu mu değiştirdi?

Küçükkaya'dan Binali Yıldırım'a: Sosyal medyada 25 yıldır İstanbul'u yönetiyor, 17 yıldır da merkezi yönetim partinizde. Bu vaatlerin neden şimdi yapıldığı tartışılıyor...

25 yıldır biz İstanbul'a çok hizmet verdik. AK Parti belediyeciliği İstanbul'a çok şey kazandırdı. 94'te kişi başına 14 litre şimdi 101 litre su veriliyor.

Atık su arıtma oranı yüzde 9'du, şu anda yüzde 99,5. Yeşil alan 10 milyon metrekareydi, şimdi 62 milyon metrekare.

32.700 yolcu sayısı varken, 4 milyon 505 yolcu.

Su indirime önce karşı çıkıldı İmamoğlu dediğinde...

Su indirimi bizim vaadimizde de var. AK Parti'nin önerisi ile ve ittifakla meclisten çıktı. Ve bizim önerdiğimiz haliyle çıktı.

(İmamoğlu'na) 18 günlük bir belediye başkanlığınız oldu...

İmamoğlu: Ekrem Bey'in yalan konuştuğu cümlesine programa olan saygımdan müdahale etmedim. Ben yalan konuşmam, kimseye de böyle ithamda bulunmam. 6 ilçede yapılan oluşan fark nedir? oluşan fark 469.

Asıl fark geçersiz oylardan. Geçersiz oyları geçerli saydınız. Verdiğimiz vaatleri tek tek yerine getirdik. Ulaşım indirimi vaadimizi kopyaladılar.

20 saniye alacağım var. Tabii ki yapacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanı belediye başkan oldu. İyi de bir dönem geçirdiler o zaman. Bunları inkar etmenin anlamı yok. Su indirimi, ulaşım indirimi bizim önerimiz. Biz taahhüt ettik, yerine getirdik. Bence alkışlasalardı, daha makbuldü. Ama kopyada çekseler, zaten öyle olmalıdır.

Binali Yıldırım, İmamoğlu'na soru soruyor

Küçükkaya: Ekrem Bey, Binali Bey'e bir soru sorar mısınız? Ondan da rica edeceğim.

İmamoğlu: Tekrar soruyorum, sayın Yıldırım AA o akşam yaptıkları sizin için ne ifade ediyor? Bunun cevabı benim için çok önemli.

Küçükkaya: Anladığım şuysa bu açık oturumda 31 Mart'ta ağırlıklı olarak

İmamoğlu: Kısıtlama mı getiriyorsunuz?

Küçükkaya: Hayır

İmamoğlu: İçinde birkaç soru birleşebilir. Bakanlarla yaptığınız görüşmeleri çok doğal ve normal karşılarken AA ile hiç görüşmediğinizi ifade ediyorsunuz. Sabaha karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bilboard'ları 'gönül belediyeciliği kazandı' talimatı kimin tarafından verildi? Ben çaldıların kim olduğunu merak ediyorum.

Yıldırım: Bunu AA açıklamalı. Normal bir şey değil, kabul ediliyorum ama bunu ben değil AA açıklanmalı. 25 tane AK Parti kazanmış İstanbul'da. Büyükşehir Belediye Başkanı meclis üyelerinin 180 tanesini kazanmış. Millet İttifakı 130 tane kazanmış. Seçimi kaybettik mi diyecektik? Ayrıca büyükşehir belediyesinde 50 fazla meclis üyesi kazanmışız. Anlamakta zorlanıyorum.

İmamoğlu: Sorum anlaşılmadı, bilboardlara afişleri niçin asıldı. Talimatı kim verdi? Bu doğru mudur? Yapılmalı mıydı?

Yıldırım: Herhalde anlatamadık arkadaşa, Ekrem Bey'e. 39 belediyenin 25'ini AK Parti, nüfusun yüzde 65'ini teşkil ediyor, kazanmışız. 310 üyeliğin 180'ini kazanmış. Çoğunluk Cumhur İttiakı'nın. Sonuç buyken kaybettik mi diyecektik. O afişler partimiz tarafından asıldı. Nitekim bir iki gün sonra onlar da astılar. Daha YSK kararı verilmemişti.

Yıldırım, İmamoğlu'na soruyor

Küçükkaya: Şimdi Binali Bey size soracak. 3 dakikalık yanıt verdikten sonra molaya gideceğiz. Siz bir soru sorun, İmamoğlu yanıt versin. Sonra 10 dakikalık araya gideceğiz.

Yıldırım: Siz gelir gelmez hemen büyükşehirin veri tabanını kopyalama talimatını neden verdiniz? Bunun Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na aykırı olduğunu bilmiyor muydunuz, hukukçularınız sizi yanılttı mı?

İmamoğlu: Sayın Yıldırım'a şunu hatırlatmak isterim. Bu soru sayın Yıldırım'a soruldu ve şu cevabı verdi, 'Bir belediye başkanı belediyesiyle ilgili her türlü işlemi yapabilir' dedi.

Yıldırım: Devamını neden okumuyorsunuz?

İmamoğlu: Bu cevabı verdi kendileri. Tekrar izah ediyorum. Bu bir veri yedekleme işlemidir. Veri kopyalaması yapılır ve yapılır. Verdiğimiz talimat da 31 Aralık, 31 Mart yani seçim gecesi. 18 Nisan bize mazbatanın teslim edildiği gün. Bunları milat kabul edilerek veri tabanlarının yedeklenmesi ve korunması. Afaki değişiklik yapılabilir, bize de ihbarlar geliyordu. Kaldı ki yapamadık, yetişmedi. Kaldı ki hukuksuz bir karar. Ancak veri yedekleme, yani bu kadar basit, kolay bir işlemi başka bir yere taşımak.

Küçükkaya: Güvenlik açısından riski yok mu?

İmamoğlu: Hiçbir riski yok. Bu yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olacaktı. Yani ajanlar basmış vs. yazık günah. Böyle kavramlar üretmek, sayın Yıldırım'a süreci daha iyi analiz etmesini dilerim, talep ederim. Bunu da uyarı olarak söyleyeyim, 'Bir belediye başkanı belediyesiyle ilgili her türlü işlemi, incelemi yapabilir'. Bu basit kavramla kendisine ifade etmek isterim.

Yıldırım: Ben mutlaka cevap vermek isterim. Çarpıtma var.

Küçükkaya: Burada moderasyon var. Ben sizlere adillikle sağlıyorum. Dönüşte size bununla ilgili söz hakkı tanıyacağım. Sevgili Türkiyem 10 dakika ara, daha sonra aynı mantıkla, mümkün olduğu kadar bütün soruların sorulduğu demokrasi meydanı devam edecek.

-CANLI YAYIN YENİDEN BAŞLADI-

Küçükkaya: Bu tarihi günde 16 Haziran 2019 Pazar akşamında demokratik hayatımız bakımından çok önemli kritik bir kavşaktayız. Şimdi ağırlıklı olarak ekonomi konularına da değineceğiz ama İstanbul için önem arzeden konular var. Sayın İmamoğlu'nun 18 günlük belediye başkanlığı süresi içerisinde veri kopyalamasına ilişkin olarak sorulmuştu. Sayın Yıldırım bir söz hakkım var demişti. Sayın Cumhurbaşkanı Tacikistan'da açıklama yaptı. 'Nihayetinde bu bir İstanbul seçimi, kazanan göreve gelecek' dedi. Sonuca herhangi bir itirazınız olacak mı?

Yıldırım: Vatandaşlarımız bilsin biraz teknolojiyle aram iyidir, bu internet altyapısını biz yaptık. Veri yedekleme ayrı kopyalamak ayrı iştir. İstanbul'un bilgileri yedekleniyor. Veri yedeklemesi yapılmadan hiçbir şekilde veri saklanamaz. Bu güvenlik meselesidir. Bilgisayarınızda bile yedekleme sistemi vardır. Benim söylediğim cümlenin ön kısmını Ekrem Bey ifade etti. Efendim tabii ki belediye başkanı her şeyi inceleme yetkisi var. Ancak devamı var niye kopyalama ihtiyacı duysun. İstediği zaman istediği bilgiyi maiyetindekiler alır getirir. Benim söylediğimle burada ifade edilen aynı şey değil. Kaldı ki mahkeme kararı da onu da tanımıyor gibi şey, öyle de bir algı, o mahkeme kararı da yanlış dedi. Onun ilgisiz dediği, Eyüp'ten seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Meclis Üyesi avukat. Bu veri kopyalama işlemi bir FETÖ taktiğidir. Geçmişte bunu FETÖ yaptı. Üç tane dışarıdan uzman da görevlendirme yaptı. Bu başlı başına fecaat bir şeydir. Devlet umurunda böyle bir şey yok. Dışarıdan adam tayin edip en hassas yerlere, kozmik odalara tayin edemezsiniz. Seçim sonrası sayımda da itiraz süreci icap ederse yine olur. Bu sefer belki biz etmeyeceğiz sayın Ekrem Bey edecek. Ben iki taraf için de normal olduğunu düşünüyorum. Umarım itirazı gerektirmeyecek bir fark olur.

İmamoğlu: Bu soru hâlâ yanıtlanmadı: Çaldılar, kim çaldı?

Küçükkaya: Seçim sonuçlarını tanıyacak mısınız?

Yıldırım: Seçim sonucunu kabul etmemek gibi bir lüksümüz mü var? Her seçimin sonucunu kabul ederim. Seçim sonunda itiraz edilmesi gerekirse olur. Belki bu sefer biz değil de Ekrem Bey itiraz edecek.

İmamoğlu: Elbette ki seçimlere itiraz haktır. Uydurma gerekçelerle itiraz yapmayız. Dolayısıyla bizim sürece dair eleştirdiklerimiz bunlardı.

Çaldılar sorusu cevaplanmadı. Bilmiyorum olmaz. Binlerce insan tarafından tekrar edildi; cami avlusundan miting alanlarına kadar. FETÖ uygulamalarının nasıl olduğunu bilmem, tecrübem yok.

Veri kopyalama işlemi, bakanlıklarının dışına çıkarılmaması kararı net iken kısıtlı seçmenlerin listeleri AK Parti'nin verilmesidir. Bizim yaptığımız işlem çok masum bir işlem. Yıldırım da eminim bunu biliyor. 23 Haziran'da yüz binlerce insanın katkısıyla güvenli olacaktır.

Ordu'da VIP krizi

İmamoğlu: Trabzon memleket ziyareti, Karadeniz illeri ziyaret. Miting değil bayramlaşma çağrısıydı. Muazzam bir buluşmaya dönmüştür. Bu muazzam süreç bir tuzakla sona erdirilmek istendi. Benim nasıl sükunete davet ettiğim belli, annemin düştüğü durum belli. VİP süreçlerinin net olarak düzenlenmesi gerekir demek ki. Geçenlerin haddi hesabı yok. Trabzon VİP'den geçtim, Ordu'dan neden geçirilmek istenmedim bilmiyorum. Sayın genel başkan yardımcısına ne dediğimi biliyorum, valiye ne söylediğimi biliyorum. Bu İstanbul'un konusu değildir. Basitleşmiştir demek hakaret mi, hakaret etmedim. Bize Yunan, Pontus, terörist dediler.

Yıldırım: İzmir seçimi çok geride kaldı. 17-25 Aralık'ın gölgesinde seçim geçirdik. Seçimin kaybedini kazananı yok. Anıtkabir'e gidip belediye başkanı olarak imza atsa da. Hayretle izliyorum, Ekrem Bey bu çarpıtmayı alışkanlık haline getirdi. Yalan denilmesine kızıyor. Soruları almadım. Sonra siz de yalanladınız. Saadet adayının çocuğu işten atıldı dedi, yalanladı. En yakın arkadaşı Portakal bile Ordu işini söyledi.

Özür dileseydi. Valilikten özür dilemesi gerekirdi demişti, İstanbullular ve milletten özür dilemesi gerekir. Çünkü millete yalan söylemiştir. Ben İstanbul'a güveniyorum.

Yıldırım: İstanbul Türkiye'nin özetidir. İstanbul'da 81 vilayet var. Rengarenk. Biz İstanbul'a çok güzel hizmet yapacağım.

Küçükkaya: İKSV'nin müzik açılışındayım. Bana çok sayıda mesaj geldi. Ben kimseye soru vermedim. Fatih Altaylı, sizin soruları istediğinizi, soruları verdiğimi ve İmamoğlu'nu arayıp size de vereyim mi dediğini söyledi. Onu açıklamak istedim. Engin Altay ve Mahir Ünal ile konuştuk ertesi gün.

İmamoğlu: Yıldırım yine yanlış bilgilendirmiştir. Yalan söylemiştir cümlesini üstüne basa basa ifade etmiştir. Benim ifadem de İsmail Küçükkaya yok. Bana gelen bilgi karşı tarafından soruların belirlenmesi, moderatöre verilmesi şeklinde. Ben bunu kabul etmedim. Bu konuşma siz yoksunuz. Yalan söylemiştir dediniz, ben sabırla dinledim. Benim oradaki ifadem nettir, kötü söz sahibine aittir diyerek kapatalım.

Küçükkaya: Bir Sayıştay raporu var. Son 5 yılda 753 milyon bir zarardan bahsediliyor. Son zamanlarda çok tartışma konusu vakıflara ayrılan son 1 yılda 308 milyon lira. Belediye başkanı olunca siz nasıl yapacaksınız?

Yıldırım: Sayıştay raporunu gördünüz mü İsmail Bey. Sayıştay raporunda öyle bir rakam yok. 108 milyon mu ne. Bu yalan. Yalan olduğu İstanbul Büyükşehir Beledise tarafından açıklandı.

Küçükkaya: Sayıştay'dan hiç yalanlama gelmedi.

Yıldırım: Geldi, onu bilmenizi isterim. Maalesef yeterince bu konu duyurulamadı. Onların yerine biz duyurmak zorunda kaldık. Böyle bir şey yok, kısacası yalan. Hadi doğru değil diyelim, Ekrem Bey alınmasın. Nitekim o televizyon programında bir düzeltmeyi yapınca 'doğru değilmiş' dedi ve geçiş yaptı. Değerli arkadaşımız bu konularda daha ilkeli davranmasını beklerim. Bu güne kadar ortaya atıp, kafa bulandırmaya çalışıp, bütün meselelerin doğru olmadığı ortaya çıktı. Bunları tek tek sayarım. Ama ben zul duyarım. Ama biz İstanbul'u konuşamadık. Vakıflarla ilgili de açıklamalar yapıldı. Zaten belediyeler vakıflara nakit kaynak aktaramaz.

Küçükkaya: Arazi verir

Yıldırım: Bu vakıflar eğitime destek veriyor, sosyal sorumluluk projeleri yapıyor. Yaptıkları iş tamamen kamu yararı. FETÖ'nün beyin yıkamak için gençleri devşirip, 15 Temmuz'u başımıza sardıysa bu vakıflar da o tehlikeyi bir daha yaşamamak için bu işleri yapıyor.

İmamoğlu: İstanbul'un en büyük sorunu yoksulluk. Kul hakkı meselesini çok önemsiyoruz. Sayıştay denetiminden çıkan raporu arzu ederse sayın Yıldırım'a takdim ederim. İETT ve İSKİ'de 753 milyon TL'ye ulaştığını söylüyor.

Küçükkaya: (Binali Yıldırım’a) Sayıştay raporunu siz okudunuz mu?

Binali Yıldırım: Yok ben okumadım.

İmamoğlu: Yanıltılmış olabilir, aldatılmış olabilir. İstanbul'un bilboardlara cevap yazdılar. Şu an bir seçim süreci, bunu kimler asıyor. 23 Haziran'dan sonra ona karar verir. Sadece İBB'ye ait, ihtiyaç fazlası araç kullanma 1810 araç. 7 personele bir binek araç düşüyor. Tasarruf yapacağız, ekonomik seferberlik başlatacağız.

Benim uzaktan yakından hiçbir alakam yok. Sayın Yıldırım çok talihsiz bir şey söyledi. Belediye var, yurtlar için. Ensar Vakfı'na 29 milyon verilmiş. Ben yapamıyor muyum da başkasına ihtiyaç duyacağım. Ben her kesimden vakıfla işbirliği yapmış belediye başkanıyım. Temiz vakıflarla işbirliği yapılabilir ama yurdu belediye yapar. Yurdu belediye yapar. Kadınlar için de erkekler için de ayrı ayrı yapacağız yurtlar. İBB olarak yurtlar yapacağız, eğitime destek vereceğiz, kreşler açacağız.

Bizim o işlerle işimiz olmaz. Devletine inanan bir ahlakımız var. Bizim terör örgütünün hiçbirisi ile zerre ilişkimiz olmaz.

Binali Yıldırım'ın vaatleri

Yıldırım: Temiz vakıflara veririz diyor. Deterjanla yıkayarak mı? Hiçbir şekilde belediyeler bu kuruluşlara nakdi destek olamaz.Vakıflara destek olmak yanlış bir şey değil. İnsanları bir araya getiriyorlar, ihtiyaçlarını görüyorlar. Bu vakıflara nakdi bir kuruş verilmemiştir. Burada algı operasyonuna gerek yok. Memnun oldum FETÖ'ye yönelik beyanatından. 15 Temmuz'da şehit verdik. FETÖ örgütü ile mücadele devam edecek, hukukun içinde kalarak.

Ekonomik bir sıkıntı çekiyoruz. Bu da insanların hayatına bir şekilde yansıyor. İstanbul Avrupa'nın 13. büyük şehri. Gelen turistin üçte biri İstanbul'a geliyor. Gelecek beş yılda 500 bin istihdam sağlayacağız. Tuzla'da biyoteknoloji vadisi kuracağız, 50 bin kişiye istihdam sağlayacağız.

Ayrıca bir teknoloji üssü kuruyoruz. Yapay zekâ merkezinden gençler istihdam edilecek. İstihdam miktarı da 24 bin. Pendik'te bir teknoloji geliştime merkezi olacak. Örneği, Singapur'da var. Atatürk Havalimanı, millet bahçesi ve kongre merkezi olacak. Buradaki amacımız Avrupa'nın 50 milyonluk fuar kongre turizminin yüzde 10'u.

İmamoğlu'nun vaatleri

İmamoğlu: Ben temiz vakıflarla işbirliği yapacağım dedim, vakıflara vereceğim demedim. Her şeyi konuşmaya hazırım. Bu şehrin yoksulluğu var. Bu şehrin 3 gencinden biri işsiz. Yüzde 15'i aşmış bir işsizlik. Bu belediyenin parasını israf ettirmeden tasarrufla değerlendirerek kullanmaktır.

Biz açlık sınırı altındaki ailelere 2020 TL'ye kadar maddi destek sağlayacağız. Eğitim destek paketinin içinde 500 bin öğrencimiz var, işsizlik destek paketimiz var. İşsizimiz yanında olacağız. Bölge istihdam ofislerine kayıt yaptıran 200 bin insana yardımcı olacağız. 25 yaş altı öğrencş olmayan gençlere de yüzde 40 indirim yapacağız.

Küçükkaya: İstanbul'da yaşayan bir Kürt kardeşinizin size oy vermesi için ona ne dersiniz?

İmamoğlu: Yoksuldan, sosyal politakalardan bahsettim. Türk kökenli, Kürt kökenli demiyorum. 16 milyon İstanbullu diyorum. Partizanlığı İBB'den söküp atacağız. Parti hizmet için bizim için araç. Bakırköylü çocuk ile Esenyurt çocuğu eşitleyeceğiz.

Bu kadar keyifli bir şehir inşa etme peşindeyiz. Benim söylediğim 'Gönül belediyeciliği kazandı' afişi neden asıldı. Partizanlığın yok edilmesi için sayın Yıldırım'ın da mücadele etmesi gerekir.

Yıldırım: İnsanlarımıza hizmet götürürken herkese hizmet götüreceğiz. Rozetini çıkarır hizmet yaparsınız. İzmir'e gitsin, orada benim neler yaptığını görsün. İZBAN'ı belediye ile birlikte yaptık.

Partizanlık asla ve asla bizimle telaffuz edilemez.

1994'ten beri İstanbul'a hizmet ettim. İDO'yu kendi sınıfında bir numara yaptım dört buçuk yılda. Mal varlığı beyanında bulunmada mecbursunuz. Memur dahi olsanız mal varlığı beyanınız olur. Her sene değişiklik olursa yeniliyoruz. Kamuoyuna açıklamak gibi bir adet yok.