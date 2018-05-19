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19 Mayıs İskele’de de kutlandı

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 99. yıl dönümü İskele ’de düzenlenen törenle kutlandı
19 Mayıs İskele’de de kutlandı

Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen ve protokol sırasına göre çelenklerin Atatürk Anıtı’na sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile devam etti. 

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, törene, İskele Kaymakam Muavini Necmi Karakılıç, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, HP Milletvekili Mesut Genç, GKK adına Piyade Yarbay Mustafa Horkal, KTBK adına Hava Savunma Binbaşı Barış İldeniz, İskele Polis Müdür Vekili Ahmet Beşerler, siyasi parti temsilcileri, okullar, kurum kuruluş ve dernek temsilcileriyle öğrenciler katıldı. 

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Bekirpaşa Lisesi Edebiyat Öğretmeni Hacer Tanrıkulu yaparken, “19 Mayıs” isimli şiir Nilgün Esin Çıtak, “O Geliyor” isimli şiir ise Edanur Karakaş ve Tuğrul Çinçar tarafından okundu.

TANRIKULU: ‘‘19 MAYIS GENÇLİK, GENÇLİK GELECEK DEMEKTİR’’

Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milleti için “Bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir” diyerek Samsun’a çıkmasının, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin de başlangıcı olduğunu ifade eden Bekirpaşa Lisesi Edebiyat Öğretmeni Hacer Tanrıkulu, bu tarih ile birlikte Türk Milleti’nin kendi makûs talihini tersine döndürmeye başladığını, esaret altında yaşayarak var olunamayacağını ve kutsal vatan topraklarının ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırdığını belirtti.

Tanrıkulu ‘‘Yalnızca 19 Mayıslar değil, düşünce ufkumuzda Atatürk’ün mücadele azmi, bizlere yüklediği sorumlulukları ve gösterdiği hedefler asla unutulmamalıdır. Ancak bu şekilde Ulu Önderin kutsal emanetini gelecek çağlara ve nesiller ulaştırabiliriz. 19 Mayıs gençlik, gençlik gelecek demektir. Türk genci Türk istiklali ve Cumhuriyetinin yılmaz bekçisi bugünün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatan için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet minnet ve saygı ile anıyor, gençlerimizin bayramını kutluyorum’’ dedi.

Tören İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu Folklor gösterisi ve KKTC Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibinin gösterisi ile son buldu.

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