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2 milyon lira mirası bitirdi, hırsızlıktan tutuklandı

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Adana'da üç kamyondan beş akü çaldığı iddiasıyla yakalanıp tutuklanan Ziya Gökhan Atalan'ın, babasından miras kalan yaklaşık 2 milyon lirayı 9 ayda harcadığı öne sürüldü.
2 milyon lira mirası bitirdi, hırsızlıktan tutuklandı

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba mahallesindeki Vedat Dalokay Sebze Hali'nde park halindeki 3 kamyondan 5 akü çalındı. Araç sahiplerinin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlıkları emniyette çok sayıda kaydı bulunan Ziya Gökhan Atalan'ın gerçekleştirdiğini belirledi. Ekip, şüpheliyi olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakaladı.

 

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlının ifadesinde görüntüdeki kişinin kendisi olduğunu kabul ettiği, aküleri ise sattığını ileri sürdüğü belirtildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bu arada, daha önce hırsızlıktan hakkında işlem yapılan zanlıya, vefat eden babasına ait arazinin satışından 2017 yılında yaklaşık 2 milyon lira miras kaldığı, Atalan'nın bu parayı lüks bir yaşam sürerek 9 ayda tükettiği, parasız kalınca da hırsızlığı sürdürdüğü iddia edildi.

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