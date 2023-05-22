2. tur seçimine Almanya'dan rekor katılım

Yurt dışında 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oy verme işlemi devam ediyor. Almanya'da en fazla Türk seçmenin bulunduğu Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Köln, Essen, Düsseldorf ve Münster başkonsolosluklarında rekor katılımla oy kullanıldı.

Yurt dışında Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimlerinde oy verme işlemi hafta sonu yoğun katılımla devam etti.

Almanya'da en fazla Türk seçmenin bulunduğu Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Köln, Essen, Düsseldorf ve Münster başkonsolosluklarında rekor katılımla oy kullanıldı.

Essen kentindeki başkonsoloslukta hafta sonu nedeniyle oy kullanmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

"Dünyada böyle bir organizasyon yapan başka bir ülke yok"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Essen Başkonsolosluğu Seçim Merkezi'ni ziyaret etti.

YTB Başkanı Eren, vatandaşların sandığa yoğun ilgisinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Dünyada böyle bir organizasyon yapan başka bir ülke yok" dedi.

"Türkiye'nin yurt dışında oy kullanma organizasyonun büyüklüğüne" dikkat çeken Eren sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben tüm vatandaşlarımızı hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun demokrasiye sahip çıkmaya, demokrasi şölenine çağırıyorum. Dünyanın hiçbir ülkesi yurt dışında 73 ülkede, 167 oy kullanma merkezinde vatandaşların ayağına böyle sandık götürmüyor. Muazzam bir organizasyon var. Burada dışişleri bakanlığımıza, büyükelçiliğimize, başkonsolosluklarımıza teşekkür ediyoruz."

Başkonsolos Taylan Özgür Aydın: Seçim bölgemizde katılım 2 kat arttı

Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın da, katılımın rekor seviyeye ulaştığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa genelinde artan bir ilgi olduğunu görüyoruz. İlk tura kıyasla günlük oy kullanımlarda Essen Başkonsolosluğu görev bölgesi açısından iki katı üzerinde bir katılım var. Sandık sayılarını biz bugün 33'e çıkardık. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi olduğunu gördük. Devletimizin izniyle, katkısıyla bu sandık sayılarını artırdık. Vatandaşlarımız da bunun karşılığında teveccüh göstererek oy kullanmaya geldiler."

Almanya'da oy vermek isteyen vatandaşlar 24 Mayıs Çarşamba akşamı saat 22.00'ye kadar oylarını kullanabilecek.