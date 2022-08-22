20 Temmuz Fen Lisesi binasının da ciddi fiziki sorunları var

Okulun girişinde yer alan salonun tavanı yıkılmak üzere!

20 Temmuz Fen Lisesi’ndeki fiziki yapı sorunlarının da büyük boyutta olduğuna dikkat çeken KTOEÖS, okulun hemen girişinde yer alan salonun tavanının yıkılmak üzere olduğunu ve birinin başına düşerse bunun hesabını kimin vereceğini sordu.

KTOEÖS, 20 Temmuz Fen Lisesi ile ilgili açıklamasında şu bilgileri verdi: “Ülkemizin güzide okullarından birisi olan 20 Temmuz Fen Lisesi’nde yer alan fiziki yapı sorunları da büyük boyutta. Okulun hemen girişinde yer alan salonun tavanı yıkılmak üzere, birinin başına düşse bunun hesabını Eğitim Bakanımız verebilecek mi, yoksa suçu okul idarecileri ve öğretmenlere mi yükleyecek? Okulda yer alan 3 spor sahasının zemini çakılla karışık beton, hatta bir tanesinde kocaman bir çukur bulunuyor. Bu konuyla ilgili yıllardır talep yapılmasına rağmen hiçbir adım atılmamıştır. Daha yakın geçmişte bu zeminlerden dolayı ciddi sakatlıklar yaşayan öğrenciler olmuştur! Öğrencilerin beden eğitimi derslerini bu sahalarda yapmaları ne kadar insani bir durumdur?”