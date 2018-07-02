2018 LGS tercih robotu puan hesaplama güncel tercih kılavuzu

LGS tercih kılavuzuna okulların yüzdelik dilimleri YEP puanları ve 2017 LGS tercih robotu haberimizde....

2018 LGS tercih işlemleri bugün yani 2 Temmuz'da başladı. 26 Haziran'da açıklanan LGS sonuçlarının ardından öğrenciler büyük heyecanla tercih işlemlerinin başlamasını bekliyordu. Okulların yüzdelik dilimleri, YEP puanlarına göre tercih yapacak öğrenciler için son gün ise 13 Temmuz. Öğrenciler LGS tercihlerinin e-okul sistemi üzerinden yapabiliyorlar.

Yine MEB tarafından açıklanan LGS tercih kılavuzuna göre, adrese dayalı sistemle liselere yerleştirme tercihleriyle sınavla öğrenci alacak liselere yerleştirme tercihleri ve pansiyonlu okul tercihleri de bugün başladı ve 13 Temmuz'a kadar tamamlanacak.

e okul LGS tercihleri nasıl yapılıyor?: Liselere geçiş sistemi tercihinde birinci adım yerleştirme. e okul sistemi üzerinden MEB’in internet sitesine girdiğinizde sistem size önce yerel yerleştirme butonunu açacak ve yerel yerleştirme için tercihlerinizi tamamlamadan sınavla öğrenci alan okullar için tercih işlemlerini başlatmayacak.



Yerel yerleştirme yaparken dikkat etmeniz gerekenler; Yerel yerleştirmede en çok 5 okul tercih edebilirsiniz. Aynı okul türünden en fazla üç okula yer verebilirsiniz. Örneğin; en çok 3 Anadolu Lisesi ya da Meslek Lisesi veya Anadolu İmam Hatip Lisesi yazabilirsiniz. Diğer iki okul ayrı türde olabileceği gibi farklı okul türlerinden de olabilir.

Yerel yerleştirme tercih butonu açıldığında; “Yeşil” renkteki okullar kendi kayıt bölgenizi,

*Mavi renkteki okullar sizin kayıt bölgenize komşu bölgedeki okulları,

*Kırmızı renkteki okullar diğer kayıt alanındaki okulları ifade edecektir.

Yerleşme ihtimalinizin en yüksek olduğu okul “yeşil” renklebelirtilmiş okul olacaktır. Yerel yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra merkezi yerleştirme tercih işlemlerine başlayabilirsiniz.

LGS tercih robotu : Milli Eğitim Bakanlığı'nın tercihleri aldığı e-okul sistemi üzerinde tercih robotu da bulunuyor. LGS tercih robotu ile okul türleri, il, ilçe ve yüzdelik dilimlere göre listeleme yapılabiliyor.

e-okul LGS tercih robotu ve yüzdelik dilimler -tıkla

Lise tercihlerinizi yapmadan önce bilgilenmek için mutlaka MEB'in yayınladığı LGS Tercih kılavuzuna başvurun.

LGS Tercih kılavuzu için buraya tıklayın

LGS Tercih yapacaklara tüyolar :

*Tercihte önemli olan puanız değil yüzdelik diliminizdir. Öncelikle yayınlanan listedeki okulların geçen yıl hangi yüzdelik diliminden öğrenci aldığını bulunuz.

*Geçen yıl ilk yüzde 3'lük dilimden öğrenci alan okulların yüzdelik diliminde bu sene de fazla değişiklik olmayacaktır. Bu yüzdelik dilimi içindeyseniz 2.tercihinize yüzdelik diliminize en yakın okulu, 1.tercihinize istediğiniz okulu, 3. 4.v e 5. tercihlerinize geçen yıl yüzde 5'lik dilimden öğrenci alan okullara kadar inip yazabilirsiniz.

*Geçen yıl yüzde 3'lük dilimden sonraki dilimlerden öğrenci alan okul sayıları bu yıl önemli ölçüde azaldığından seçim yapmak oldukça zor olacak. Bu yıl yüzde 8'lik dilim içinde olan bir öğrenci, tercihlerine yüzde 16-18 aralığında öğrenci almış olan okulları tercih ederse doğru tercih yapmış olacaktır.

*Bu arada kalan öğrencilerden üst dilimde olanlar, kendi yüzdelik dilimine bakarak yüzde 3'lük dilime yaklaştıkça yüzde 1 geriye olmak kaydıyla yüzde 6-18 aralığına kadar düşebilirler. Örneğin; yüzde 6'lık dilimdeki öğrenci geçen yıl yüzde 7-9 aralığında öğrenci almış okulları tercih ederse doğru yapmış olur.

Sınavla öğrenci alan liselere tercihte önemli noktalar : Tercih listenizde en çok 5 okula yer verebilirsiniz. Tercihte okul türü kısıtlaması yoktur. İlk yerleştirme sonuçları 30 Temmuz'da açıklandıktan sonra 13-19 Ağustos ve 3-8 Eylül tarihlerinde olmak üzere dört defa daha nakil başvurusunda bulunma şansı var. Dolayısıyla bu dönemi telaşsız ve sakin atlatmanızda fayda var.



Lise tercih danışmanları : Milli Eğitim Bakanlığı da öğrenci ve velilere lise tercihlerinde yardımcı olmak için bir danışman ordusu görevlendirdi. 81 ilde oluşturulan 5 bin 495 tercih danışmanlığı komisyonunda yaklaşık 31 bin öğretmen görev alıyor. Lise tercihlerini bu danışmanlar aracılığıyla da oluşturabilirsiniz. Tercih danışmanları sadece okullarda değil alışveriş merkezleri, şehir parkları ve kent meydanları gibi kolay ulaşılabilir alanlarda hizmet veriyorlar. Öğrenciler semtleri dışındaki danışmanlara da başvurabilirler bu konuda bir sınırlama yok. Lise tercih danışmanları öğrencilere, puanları, yerleşme biçimleri, gitmek istedikleri okul türleri gibi konularda hizmet veriyorlar. Hatasız bir tercih için bu uzmanlara başvurmanız öneriliyor.

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME DETAYLARI: 6-10 Ağustos'ta birinci, 13-17 Ağustos'ta ikinci, 27-31 Ağustos'ta üçüncü, 3-6 Eylül'de dördüncü nakil tercih başvuruları yapılacak. 10-14 Eylül'de yatılılık başvuruları okul ve kurumlarca alınacak. Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak.