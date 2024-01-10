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2023 en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti

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2023 yılı, iklim değişikliğinin yol açtığı ve doğal El Nino hava olayının da etkisiyle, kayıtlara geçen en sıcak yıl olarak teyit edildi.
2023 en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti

Avrupa Birliği'nin (AB) İklim İzleme Servisi Copernicus, 2023'ün, fosil yakıtların insanlar tarafından yaygın kullanılmaya başlanmasından önceki dönem ortalamasına kıyasla 1,48 derece daha sıcak olduğunu söylüyor.

BBC'nin analizine göre Temmuz ayından bu yana neredeyse her gün küresel hava sıcaklığı art arda rekorlar kırdı. Deniz yüzeyi sıcaklıkları da önceki değerleri aştı.

Bu küresel rekorlar, küresel ısınma için belirlenen kritik iklim hedeflerinin tutturulamaması riskini artırıyor.

Texas A&M Üniversitesi'nde atmosfer bilimi profesörü olan Andrew Dessler, "Beni etkileyen şey sadece (2023'ün) rekor kırması değil, aynı zamanda önceki rekorları ne farkla aştığı" diyor.

Olağanüstü bir sıcaklık dönemi

İnsanların atmosfere rekor miktarda karbondioksit gibi sera gazları salmaya devam etmesi nedeniyle dünyanın şu anda 100 yıl öncesine göre çok daha sıcak olduğu biliniyor.

Ancak 12 ay önce, Dünya ikliminin karmaşık davranış biçimi nedeniyle hiçbir büyük bilim kuruluşu 2023'ün kayıtlara geçen en sıcak yıl olacağını tahmin etmiyordu.

Küresel ısınma: 3 Temmuz kayıtlara geçen en sıcak gün oldu
Yılın ilk birkaç ayında sadece az sayıda gün hava sıcaklığı rekoru kırdı.

Ancak daha sonra Dünya'da, 2023'ün ikinci yarısında dikkat çekici bir günlük rekorlar serisi birbirini takip etti.

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