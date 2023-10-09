2023 Nobel Ekonomi Ödülü, Harvard Üniversitesi Profesörü Claudia Goldin’a verildi

77 yaşındaki Goldin'in eşitsizlik ve kadının istihdama katılımına odaklanan araştırmaları bu yılki ödülü almasında önemli rol oynadı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Nobel Ekonomi Ödülü'nün, bu yıl ABD’de Harvard Üniversitesi’nde görevli Profesör Claudia Goldin’a verildiğini açıkladı.

77 yaşındaki Goldin'in eşitsizlik ve kadının istihdama katılımına odaklanan araştırmaları bu yılki ödülü almasında önemli rol oynadı.

Çalışma ekonomisi alanında uzman Goldin, 1969 yılından bu yana ekonomi dalında verilen ödülü, 3. kez kazanan bilim insanı oldu.

Daha önce 2009’da Elinor Ostrom ve 2019’da Esther Duflo bu ödülü alan kadın bilim insanları arasında yer alıyordu.

2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü "bankalar ve finansal krizler konusundaki araştırmalarından" ötürü Amerikalı ekonomistler Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig kazandı.

Nobel Ödülleri hakkında

İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfının insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor.

Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 ayrı dalda en başarılı kabul edilen kişiler veya kuruluşlara veriliyor.

Bunlara ek Nobel Ekonomi Ödülü, 1968'de İsveç Merkez Bankasının Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla ilk kez 1969'da takdim edildi.

Nobel Ödülleri, her yıl, Alfred Nobel'in öldüğü 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine teslim ediliyor.

Ödüllerin, 1901'deki başlangıcından bu yana verilmediği bazı yıllar da oldu. Toplamda 49 defa yapılan ödül iptallerinin çoğu Birinci ve İkinci Dünya savaşları sırasında gerçekleşti.

Ödül törenleri, Covid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de de yapılamamıştı.