22 Ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın üçüncü gününde sabah saatlerinden itibaren merak edilen altın fiyatları uzun süredir dalgalı seyreden grafiğini koruyor. Altındaki bu hareketlilik hali uzman yorumlarına göre bir süre daha bu şekilde devam edeceği öngörülürken büyük veya küçük ölçekli fark etmeksizin yatırımcılar güncel ve canlı rakamların arayışı içerisinde…
GRAM ALTIN
Alış: 474,21
Satış: 474,32
TAM ALTIN
Alış: 3.050,61
Satış: 3.111,16
ÇEYREK ALTIN
Alış: 769,90
Satış: 776,90
YARIM ALTIN
Alış:1.539,20
Satış: 1.553,70
ATA ALTIN
Alış: 3.153,50
Satış: 3.175,20
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.164,00
Satış: 3.212,00
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