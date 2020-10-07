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22 Ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

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Koronavirüs salgınının direkt olarak etkilediği yatırım aracı Ağustos ayında rekor üstüne rekor kırarken geçtiğimiz Eylül ayında ise hareketliliğini sürdürmüştü. 7 Ekim 2020 güncel rakamlar
22 Ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın üçüncü gününde sabah saatlerinden itibaren merak edilen altın fiyatları uzun süredir dalgalı seyreden grafiğini koruyor. Altındaki bu hareketlilik hali uzman yorumlarına göre bir süre daha bu şekilde devam edeceği öngörülürken büyük veya küçük ölçekli fark etmeksizin yatırımcılar güncel ve canlı rakamların arayışı içerisinde…

GRAM ALTIN

Alış: 474,21

Satış: 474,32

TAM ALTIN

Alış: 3.050,61

Satış: 3.111,16

ÇEYREK ALTIN

Alış: 769,90

Satış: 776,90

YARIM ALTIN

Alış:1.539,20

Satış: 1.553,70

ATA ALTIN
Alış: 3.153,50

Satış: 3.175,20

CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.164,00

Satış: 3.212,00

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