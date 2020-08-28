28 Ağustos 2020 Cuma Tarım Dairesi Basın Bildirisi

Tarım Dairesi 21-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden 39 numuneden 38 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen1 ürün bulunmuştur.Onbaşı İşl. Ltd. ait elma (Gala)firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Yerli Ürünlerden 15numuneden14numune temiz olup,Mustafa Şahan Yahya’ya ait babutsada (diken inciri)Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı hasat,bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
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