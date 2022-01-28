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28 Ocak 2022 Okul Koronavirüs Tablosu açıklandı

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.
28 Ocak 2022 Okul Koronavirüs Tablosu açıklandı

 

Güncel rakamlar şöyle;

 

 

28 OCAK 2022 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu

Kapanan Sınıf Sayısı

Covid-19 Pozitif

Covid-19 Temaslı

Öğrenci

Öğretmen

Personel

Öğrenci

Öğretmen

Personel

İlköğretim Dairesi

372

64

11

1021

25

6

48

Genel Ortaöğretim Dairesi

396

35

7

11

22

0

1

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi

60

6

0

183

10

0

0

 TOPLAM

828

105

18

1215

57

6

49

 

59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 1,61

 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu

 

 

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