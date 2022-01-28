28 Ocak 2022 Okul Koronavirüs Tablosu açıklandı

Güncel rakamlar şöyle;
28 OCAK 2022 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu
Kapanan Sınıf Sayısı
Covid-19 Pozitif
Covid-19 Temaslı
Öğrenci
Öğretmen
Personel
Öğrenci
Öğretmen
Personel
İlköğretim Dairesi
372
64
11
1021
25
6
48
Genel Ortaöğretim Dairesi
396
35
7
11
22
0
1
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
60
6
0
183
10
0
0
TOPLAM
828
105
18
1215
57
6
49
59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 1,61
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu
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