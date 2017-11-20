29 yaşındaki genç, ölü olarak bulundu

Haspolat'ta 29 yaşındaki genç, arkadaşları tarafından ölü olarak bulundu...

Polis Basın bülteninde yer alan bilgilere göre, Mağusa’da ikamet eden Bangladeş uyruklu 29 yaşındaki Menaul Haque, misafirlik amacıyla gittiği Haspolat’taki evde, arkadaşları tarafından, saat 07.30 sıralarında ölü olarak bulundu

Haque’nin cesedi üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı.

Menaul Haque’nin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.