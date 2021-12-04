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306 Vaka Var 2 Vefat!

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306 Vaka Var 2 Vefat!
306 Vaka Var 2 Vefat!

4 Aralık 2021 "Toplam 21.374 test yapıldı, 243'ü yerel, 306 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti, 304 kişi taburcu edildi" Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.374 olup, 243'ü yerel 306 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 304 kişi taburcu edilmiştir.

63 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar.

243 kişi ise yerel vakadır.

78 kişi Lefkoşa, 104 kişi Girne, 28 kişi Gazimağusa, 10 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 6 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

4 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.374 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 306

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 63 

Yerel Vaka Sayısı: 243       

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 304 

Bugün Kaybedilen Hasta: 2 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.189.998 

Toplam Vaka Sayısı: 29.965  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 26.781

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3077

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 80

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2976 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 109

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 21

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1835

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 458  

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 418

Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7371

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 90.985

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