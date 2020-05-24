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35 kişi sokağa çıkma yasağına uymadı!

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35 kişi sokağa çıkma yasağına uymadı!
35 kişi sokağa çıkma yasağına uymadı!

Polisin yaptığı denetimlerde, 35 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 2 iş yerinin ise kapama riayetinde bulunmadığı tespit edildi.

Ülke genelinde, dün ve bugün  polis tarafından yapılan denetimlerde; 35 kişinin gece saat 00:01’den sonra olmak üzere sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, yasağa rağmen 2 iş yerinin kapama saatine riayet etmeyerek açık bulundurulduğu tespit edildi.

Polisten yapılan açıklamada, “Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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