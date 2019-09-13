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469 TL değil 150 BİN TL Borcu vardı ama elektriğini bağladılar

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150 BİN TL Borcu vardı ama elektriğini bağladılar
469 TL değil 150 BİN TL Borcu vardı ama elektriğini bağladılar

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan’ın talimatıyla dün Güzelyurt’ta bulunan Özgün Faruk’a ait fabrikanın 150 bin TL borcu olmasına rağmen elektriği bağlandı!

Kıb-TEK 469 TL Bakiyeden fazla olan vatandaşların elektirik akımlarını ise kesmeye devam ediyor

469 TL değil 150 BİN TL BORÇ ama ELEKTRİĞİNİ BAĞLADILAR

MALİYE'nin ve bir çok devlet kuruluşunun da Kıb-TEK'e yüklü miktarda borçları bulunmaya devam ediyor.

Borçların ödenmesi ile ilgili EL-SEN eylem yapmış ancak borçlarla ilgili herhangi bir ödeme yapılmamıştı.

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